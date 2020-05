"Participar de las empresas era un tipo de corrupción mucho más estable y mucho más a largo plazo", recordó Lanata Fuente: Archivo

Jorge Lanata se refirió esta mañana a la polémica que desató la diputada Fernanda Vallejos quien había propuesto que el Estado nacional se quede con parte de las empresas a las que ayuda para superar la crisis del coronavirus Covid-19 .

"Durante el kirchnerismo hubo un tipo de corrupción que era nueva, ¿Cuál era? Participar de las empresas", sostuvo el conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), y fue todavía más allá: afirmó que el único antecedente de "cooptación de empresas" de parte del Estado lo encontró durante "el comienzo del fascismo en Italia".

La afirmación de Lanata se dio durante el pase de su programa con el de Marcelo Longobardi , en el que también participó el columnista económico Willy Kohan . Mientras intercambiaban opiniones sobre la ayuda que el Gobierno nacional les brinda a las empresas privadas para pagar salarios en el marco de la crisis desatada por el SARS-CoV-2 y si esto habilitaba al Estado a la "participación en el capital de las compañías", como había pedido la diputada, Longobardi sostuvo que "si el Estado tenía intención de estatizar empresas a cambio de ayuda debía haberlo dicho de movida, con lo cual las empresas podían aceptar o no", y arremetió: "El kirchnerismo siempre ha buscado la manera de meterse en las empresas, a tal punto que siempre he pensado que esta gente se equivocó de vocación, debieron ser empresarios".

En ese momento, el conductor de PPT pidió hacer un paréntesis para contar una anécdota sobre un caso de corrupción relacionado con el kirchnerismo. "Cuando uno le da un enfoque histórico al tema de la corrupción en la Argentina, uno ve que durante el kirchnerismo hubo un tipo de corrupción que era nueva, ¿cual era? Participar de las empresas. ¿Por qué? Porque era un tipo de corrupción mucho más estable y mucho más a largo plazo. Lo otro se lo podían reventar y era mucho más esporádico", analizó.

"He visto gente, y me consta, que vendió una empresa que tenía una autopista y que la vendió, y me lo dijeron a mi, porque estaban hartos de todos los cinco (de cada mes) llevar una bolsa, esto que cuento es exactamente cierto, una bolsa de consorcio con euros con una cantidad equis de guita. Y en un momento dijeron: 'sabes qué, me cansé, lo vendo', y se lo vendieron a una empresa brasileña", recordó. "Esto es así, es un tipo de corrupción. Y una cosa: buscando en la historia en qué otro momento se dio este tipo de corrupción de cooptación de las empresas, ¿sabés cuándo fue? Fue durante el comienzo del fascismo en Italia", finalizó.