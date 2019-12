El actor habló sobre la situación económica del país en los últimos años. "Vi cómo se derrumbaba todo alrededor", dijo. Crédito: Instagram

Los seguidores de Esteban Lamothe en Twitter están acostumbrados a leer comentarios humorísticos que el actor hace sobre la realidad. Incluso cuando le llegan críticas, el actor suele responder a los haters con chistes. "Chicos, pensé que Esteban Lamothe actuaba bien pero...", expresó una mujer. "Me pasó lo mismo", respondió el propio actor.

Ahora, el actor aprovechó el nutrido público que tiene en la red social para compartir una entrevista que dio a DiarioShow en la que, lejos del humor, hizo comentarios sobre la realidad política y económica del país durante los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri.

Por un lado, Lamothe contó que votó a Alberto Fernández, aunque mantendrá una postura crítica durante su gestión. "Tengo mucha esperanza sobre el gobierno de Fernández, estoy muy esperanzado y me gustan todas las decisiones que tomó hasta ahora. Apoyo a este gobierno, pero voy a ser crítico porque me parece la mejor forma de construir algo a largo plazo y que no pase lo de los últimos cuatro años que, para mí, fue un desastre. Entonces, para eso hay que conciliar", dijo. "Y siento, según las imágenes, que Macri y Fernández están teniendo una transición pacífica y está bueno que en este país pase eso. Eso me da esperanza, por la paz".

Además, el actor habló de cómo transitó los cuatro años de la gestión macrista y tuvo duros comentarios respecto a la dimensión económica. "Antes podía ahorrar y en estos años no pude. Pero soy un agradecido porque tengo trabajo, pero también vi como se derrumbaba todo alrededor, mi familia se quedaba sin trabajo y en la calle, la gente se precarizó", dijo. "Hay poca gente con mucha plata, el capitalismo salvaje".