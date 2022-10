Ezequiel Guazzora fue demorado y trasladado en una ambulancia el día de su cumpleaños

escuchar

En el día de su cumpleaños Ezequiel Guazzora fue demorado y trasladado en una ambulancia, luego de anunciar en redes sociales su intención de “terminar con su vida” en redes sociales.

Hoy 10 de octubre, el periodista está cumpliendo años y tras la amenaza se atrincheró en su casa, debido a le piden 50.000 dólares para no ir preso.

Según fuentes policiales, los uniformados tomaron conocimiento de que el periodista Ezequiel Guazzora a través de redes sociales “manifestó intenciones de quitarse la vida, enviando un mensaje y fotos indicando lo mismo. Por tal motivo se desplazó personal policial en cercanías a su domicilio”. De acuerdo a la información, Guazzora estaba en estado de ebriedad. Al arribo de móvil, el periodista se ofuscó, y no quería subirse al móvil. Por eso, las fuerzas de seguridad llamaron al SAME.

El periodista fue trasladado al Hospital Álvarez.

Guazzora es el periodista militante kirchnerista que protagonizó varias controversias. La última, tras el intento de magnicidio a Cristina Kirchner, cuando amenazó a la prensa: “Esta vez la sangre que va a correr no va a ser la nuestra”.

El periodista militante habla participado en representación de los “medios populares” del encuentro que encabezó a comienzos de septiembre el presidente en Casa Rosada, durante la marcha por el intento de asesinato de Cristina Kirchner

En noviembre de 2021 El militante kirchnerista fue detenido tras atropellar a un policía; antes, lanzó duras palabras contra Alberto Fernández en el acto del Día de la Militancia. El periodista tiene fotos con Cristina Kirchner y con Alberto Fernández. En 2020, fue denunciado por violencia de género.

En diversas oportunidades tuvo denuncias de distintas índoles. Además, en el 2020 llamó a romper silobolsas.

Ese mismo año se refirió al campo: “El año pasado hice 100 mil kilómetros por las rutas del país. Ahí estaban los hijos de puta especulando con el precio del dólar con los silobolsas. Qué lindo sería que alguien lleve una navajita nomás y se los abra para que no especulen más, hijos de puta. Porque son soretes, otra palabra no se les puede decir”.

“Agrogarcas. Cuánta falta hace un Guillermo Moreno, que cuidó como nadie el precio de los alimentos de los argentinos. Estos hijos de puta te llevan puesto, como se llevaron puesto a Lula, a Evo, a Lugo… Yo, como dice mi viejo, pasaría con unos avioncitos por arriba de sus campos y tiraría un par de cosas, pero no lo puedo decir acá. Lo que primero tiraría sería una antorcha, imagínense lo segundo. Tengo una calentura y unas ganas de salir a sacarlos a patadas en el culo. Ojalá me los cruce algún día para decirles esto y mucho más en la cara. No pueden ser tan miserables y cagarse en 44 millones de argentinos”, comentó en esa oportunidad.