Fabián Cubero muy duro con Nicole Neumann: "No saben la interna"

El exfutbolista Fabián Cubero habló sobre la madre de sus hijos, la modelo Nicole Neumann, y criticó las declaraciones que hizo la panelista en donde dijo que él le pidió 2 millones de pesos.

"Dejé de seguirla en las redes hace un par de años y no estoy al tanto de las redes sociales, la televisión y los programas. No hablé con mi abogado. El contacto lo perdimos hace un tiempo. Me comunico con mis hijas a través del teléfono y algunos temas por medio de los abogados. Como es 1 de enero mi abogado debe estar de viaje y no hablé de esta situación", reconoció Cubero en Incorrectas.

"Hay muchas formas de ver esto. Trascienden muchas cosas y la interna es otra muy distinta. La situación es muy fácil. Yo para irme de viaje con mis hijas tuve que tramitar de vuelta los DNI porque nunca me los hicieron llegar. Si vos recibís esa respuesta y después salís a decir en una revista que querés que esté todo bien. Es mucho más para el afuera y ustedes están comprando todo esto que leen, pero no saben la interna", cerró el exfutbolista que actualmente está en pareja con Mica Viciconte.