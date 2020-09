Fabián Doman explicó por qué no se sentaría en la mesa de un bar al aire libre

Doman se mostró preocupado "por las cifras brutales" de coronavirus en la Argentina Fuente: Archivo

3 de septiembre de 2020 • 11:52

Mientras conversaban por la decisión del gobierno porteño de habilitar el espacio público para que bares y restaurantes puedan ofrecer sus servicios en el marco de la pandemia por coronavirus, Fabián Doman y Luis Novaresio fijaron sus posturas respecto de qué harían en el caso de poder sentarse en la mesa de un bar al aire libre.

"Mucha gente no se quiere sentar en la vereda por seguridad, y también por el frío", comentó Doman durante el pase de su programa de radio La Red con el de Novaresio, quien dijo que "hay como una anarquía sobre este tema", en relación con la incertidumbre sobre si se pueden utilizar o no las terrazas privadas de las locaciones gastronómicas.

En este punto, el periodista rosarino le preguntó a Doman: "¿Te sentás en una mesa de un bar al aire libre?". "Yo hubiera dicho que sí, pero lo concreto es que al día de hoy no lo hice", respondió Doman, y le preguntó lo propio a su colega.

"El sábado vi un restaurante en la Recoleta con dos mesas en la vereda. Pregunté si me podía sentar y si había mozo, me dijeron que sí, y fuimos los únicos que nos sentamos. La pregunta es si uno lo haría. En lo personal, con distanciamiento y al aire libre, no tengo dudas de que sí, lo haría, es mucho menos peligroso que hacer la cola dentro de un banco esperando un turno. Pero no sé que va a pasar con la mayoría de la gente", argumentó Novaresio.

Doman, por el contrario, fijó su postura: "Estoy saliendo prácticamente nada de mi casa. Trato de no tener ninguna reunión presencial de nada. Mañana tengo una reunión de trabajo por zoom, pero es una decisión mía. En lo personal estoy en las semanas de mayor encierro, por buscarle una palabra, porque los números son brutales. Hablamos con una terapista que dijo que no se sienten acompañados por la sociedad, una frase tremenda", reseñó el conductor de Intratables (América).

"Si me preguntás, no iría y creo que no vaya por un tiempo, pero puedo estar equivocado. Cuando ves tantos colegas Covid-19 positivo, a alguien cercano que la pasó mal. de repente hablás con una persona el miércoles, el jueves le da positivo y el sábado está internado con dos pulmones tomados, de la noche a la mañana. Es así esto", finalizó.