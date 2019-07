La artista pidió disculpas en Twitter por manifestarse a favor del sistema Fuente: Archivo

Luego de defender a través de una carta abierta a los llamados "telares de la abundancia" que están siendo expuestos como una estafa -un movimiento que se autodefine como "revolucionario" para la economía femenina y que consiste en armar una cadena de dinero con jerarquías-, Fabiana Cantilo utilizó Twitter para hacer un descargo, en el que pidió disculpas por defender el sistema, y en el que reveló que ella también fue engañada.

"Quiero aclarar que no apoyo a los telares de la abundancia, perdón, entendí mal, a mí también me engañaron", escribió la cantante, para luego hacer una salvedad. "Entendí que se hablaba de confiar y de dar pero nunca me di cuenta que se habla de plata. Sí, soy una idiota, ¿¡y que!?", concluyó con humor.

Los denominados telares de la abundancia les prometen a las mujeres generar más dinero a través de una inversión inicial, y despertaron polémica en la opinión pública. Figuras del medio como Malena Pichot y Julia Mengolini se pronunciaron al respecto: "Sepan las 'aguas' que están cometiendo un delito. Liso y llano. Y ya no vale alegar desconocimiento porque la información está por todos lados. Si estás cobrando, estás estafando a mucha gente. Eso está penado y podés ir en cana", escribió Mengolini.

Pichot, por su parte, criticó cómo se usó el movimiento feminista para promocionar el sistema. "Se dejan de joder con que la estafa del telar es una movida feminista", cuestionó en las redes.

En su carta abierta, Cantilo pedía que se no se prejuzguen los telares. "Me encantaría que comprendiéramos más ampliamente, lo que nos lleva realmente al fracaso como raza humana, no son los telares de mujeres ni los círculos de abundancia Solidaria de Economía Sagrada, el verdadero fraude", expresaba.

"Cuando nos dicen que esto no funciona, están diciéndonos: 'No vayas a ver a un enfermo, es un fraude', ¿quién te garantiza que cuando tu estés enfermo alguien te visitara?, y para convencerte de que no tendrás apoyo, te muestran a un anciano que murió solo, sin mostrarte todos los que mueren acompañados, todos los enfermos que reciben visitas. Así de absurdo suena el Ser Humano diciéndole al mismo ser humano: 'no confíes en los otros, no creas en nadie, te garantizo que tarde o temprano unos a otros se van a fallar'", manifestaba la actriz en su reflexión, de la cual se retractó a la brevedad.