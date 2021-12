Falleció el periodista Hernán Rizzone

Este fin de semana tras volver de sus vacaciones, el periodista Hernán Rizzone, de 50 años, falleció producto de un ataque cardíaco en su domicilio. El Rifle como le decían sus amigos y colegas, no había presentado precedentes y este lunes iba a reincorporarse a la redacción de Diario Popular donde pertenecía a la sección de cultura y espectáculos.

Según sus compañeros de redacción, sus últimas horas fueron felices, tras haber disfrutado de su estadía en Miramar junto a su mujer, Jaqueline, y el hijo de ambos, Vito, y pudo celebrar sus cumpleaños 50 que había sido el fin de semana pasado. Según relatan en la redacción de Popular, se levantó a desayunar y el corazón le dijo basta. No hubo algo que hacer.

Rizzone, era periodista especializado en espectáculos, hincha de River y amante del teatro. Fue miembro de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) y jurado en los premios Estrella de Mar. Su pasión por la docencia lo llevó a contagiar sus saberes en el Colegio Especial Arturo Gatti.

Amaba la música brasileña. Su pequeño ritual cotidiano al llegar a la redacción era poner un cuadrito de su ídolo musical: Cartola, a quien veneraba aún más que a sus admirados Chico Buarque y Djavan. Precisamente a Djavan lo trajo a la Argentina como productor, y logró que fuese declarado Visitante Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, colaboró en distintas publicaciones y secciones de LA NACION tanto sobre todo en la revista Hola como en Espectáculos, donde entre sus últimas entrevistas se destacan la de Nora Carpena, Mimo Pons y Juna di Natale

Sus trabajos más destacados

Conducción, producción y colaboración en Programas de Deportes, Espectáculos e Información General en FM Flores, Patricios, Independencia, Bahía, Fénix y AM: El Sol, Internacional, La Nueva Radio y Esmeralda.

Colaborador de las revistas: Pronto, Impacto, Solo Fútbol, Algo Más, In Action, Magazine Plus, Diosas y Dioses, Inédito, Vea Más, Inédito Extra, Planeta Pop, Sex Humor, Corresponsal del Diario Heraldo (Luján), Magazine, Semanario, La Sex, TV y Novelas, Hablar y Revista Fundación Don Orione. Playboy (México). Noticias Urbanas en la web, revista, y radio en AM 990 Splendid. Colaborador de Terra TV. Colaborador en Espectáculos en Diario Popular y posteriormente Redactor Especializado (Sección Espectáculos) y excolaborador en Redacción General. Colaborador en Diario Z, Diario Los Andes (Mendoza) y en LA NACION (Espectáculos).