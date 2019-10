Fede Bal habló del lado oscuro de la fama: "Te vuelve solitario, es triste"

Después de que se hicera pública una cita casual que tuvo, compartió sus reflexiones Crédito: Instagram

1 de octubre de 2019 • 13:08

"Fui a bailar y la conocí donde estaba bailando en un boliche de la Costanera", explicó Fede Bal sobre las fotos en las que se lo ve abrazado a una mujer. En menos de un día, las imágenes ya se habían viralizado en Twitter. Según contó el actor, la joven -una abogada de 30 años llamada Milu Magriani- lo habría decepcionado con su actitud, situación que lo llevó a reflexionar sobre los bemoles de la fama.

"Me pide una foto. Se la doy. Yo agarré su teléfono y nos la sacamos", explicó Bal en una entrevista en televisión. De acuerdo con el relato del mediático, ambos hablaron unos minutos y encontraron que había "buena conexión", por lo que el actor le explicó que prefería "no hacer mucho" en el boliche, y la invitó a almorzar al día siguiente. "Era mucho más maduro, adulto", explicó.

Así, Bal y Magriani se encontraron el domingo en el restaurante de un amigo de él. "Un día soleado, bien", agregó. "Yo súper confiado porque a simple vista parecía una chica súper humilde, que no le gustaba esto", dijo, refiriéndose a la exposición mediática.

Durante la nota, el actor se mostró aliviado por no haber avanzado esa relación: "Menos mal que no pasó nada, porque en 24 horas me di cuenta cómo son las cosas". Según Bal, a pesar de haber tenido una charla cálida, cuando llegó al ensayo abrió Twitter y vio las repercusiones de su encuentro. "¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡Qué triste! Es triste", reflexionó. "Te vuelve solitario. Es el lado B de la fama".

A continuación, el mediático se extendió sobre la dificultad de confiar en las nuevas personas que ingresan a su círculo: "No podés salir con nadie porque no tenés la confianza de que alguien realmente quiere salir con vos". Finalmente, aprovechó para comentar el rol del periodismo de espectáculos en ese tipo de situaciones. "Tal vez ella quería salir conmigo, pero terminó cayendo en el jueguito de un periodista y mandó un audio".