Federico Bal habló esta mañana sobre el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes a la salida de un boliche la madrugada del sábado pasado en Villa Gesell. El actor y bailarín señaló que el rugby, deporte que jugaban varios de los acusados de matar a Báez Sosa, no tiene nada que ver con el crimen: "Tenemos que sacar el rugby del medio, es un deporte hermoso", señaló.

En diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), de eltrece, el hijo de Carmen Barbieri se refirió al "estereotipo" del rugbier e intentó separar a los que practican ese deporte de hechos violentos como los sucedidos el fin de semana pasado en Villa Gesell.

El actor separó al rugby del crimen ocurrido en Villa Gesell

"El estereotipo del rugbier no es que van todos a pegar a los boliches, el rugby es un deporte de unión, de compañerismo", señaló Bal. A continuación, se refirió a su propia relación con los jugadores de ese deporte: "Conozco muchos rugbiers que son muy buenos".

Yanina Latorre, panelista del programa, le señaló al joven actor que "en patota" los rugbiers se ponen violentos, pero él lo negó con una anécdota personal: "Vi miles de rugbiers este verano que lo único que hacen es bailar y abrazarme cada vez que me ven, y me piden una foto".

Más tarde, el actor se puso serio: "Hay que entender que no hay que generalizar. Por 11 pelotudos (sic) que mataron a un pibe que no tenía nada que ver no podés meter en la bolsa a un montón de gente que hace un deporte que te une, te da valores".

"Tenemos que sacar el rugby del medio, es un deporte hermoso -agregó Bal-. El deporte da salud, te da un grupo de amigos, no se puede meter el rugby en el medio por estos 11 que ojalá que se haga justicia, porque necesitamos que se haga justicia en este país. Realmente".