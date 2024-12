Felipe Colombo contó cómo hicieron para que Camila Bordonaba aceptara estar en el regreso de Erreway

La semana pasada los fanáticos de Rebelde Way recibieron una inesperada y feliz noticia: el año que viene vuelve Erreway, la banda que se formó dentro del programa y que se separó hace más de 15 años. Benjamín Rojas y Felipe Colombo, quienes interpretaron a Pablo Bustamente y Manuel Aguirre en la telenovela, confirmaron su presencia, pero lo que llamó la atención de todos fue la participación de Camila Bordonaba, quien reapareció públicamente después de años alejada de las cámaras. Ahora se conoció cómo lograron convencer a “Marizza Pía Spirito” -tal cual su personaje en la tira- de volver a interpretar “Bonita de más” y “Sweet Baby”.

El regreso de Erreway generó una verdadera revolución en las redes sociales. La semana pasada anunciaron a través de un video, del que participaron Rojas, Colombo y Bordonaba, el tour Juntos otra vez. El primer show será en abril del próximo año en Guayaquil y ya cerraron presentaciones en Lima, Nápoles, Madrid y Barcelona. Aunque se especuló sobre la posibilidad de que los cuatro integrantes de la banda puedan reunirse, Luisana Lopilato, la recordada Mía Colucci, confirmó que por un “tema de calendario” no podrá sumarse a la gira, aunque no descartó la chance de hacer una participación especial en alguno de los escenarios.

Camila Bordonaba, Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Luisana Lopilato fueron los protagonistas de Rebelde Way y los integrantes del grupo Erreway (Foto: IMDb)

La presencia de Bordonaba en el proyecto generó una gran sorpresa entre los fanáticos de la novela. En 2010 la actriz se alejó completamente de las cámaras y se instaló en una comunidad circense. Aunque no tiene redes sociales propias, el año pasado, reapareció en Instagram a través de un flyer para promocionar un vivo de Mamanitas Acampe Cultural, un espacio de ocho hectáreas ubicado a orillas del Río Azul, en El Bolsón, donde se realizan encuentros de circo, retiros de arte y festivales de música, entre otras actividades, y además se lucha por la protección de los bosques patagónicos.

Ahora, a raíz de su sorpresiva reaparición pública, se conoció cómo Bordonaba decidió sumarse a la vuelta de Erreway. “Yo hablo mucho con Cami, hablo seguido, es mi hermana. Cuando surgió esto y nos plantearon sumar a las chicas dijimos: ‘Mirá, Cami es mi amiga, yo no la voy a ir a presionar con algo. Háblenlo ustedes, desde la producción. Plantéenlo desde ese lugar y después ella hablará como nosotros’”, recordó Felipe Colombo el viernes durante su paso en Perros de la calle (Urbana Play) y dio cuenta de que fue la producción la que gestionó el regreso de Camila, con el apoyo de ellos, por supuesto.

"Juntos otra vez", el tour de Erreway se presentará en Quito, Guayaquil, Lima, Napoli, Madrid y Barcelona (Foto: Captura de video / Instagram @errewaytour2025)

“Entonces empezamos a entender que el manejo es un poco ese. Creo que no hubo como una charla. El video es lindo pero fue sucediendo. Fue un proceso largo, pasó un tiempo para que todos dijéramos: ‘Ahora es el momento, podemos y queremos’”, reconoció. “Fue un poco así y esto es muy Camila. Cami es a todo o nada”, admitió Colombo. En este sentido, reveló que en reiteradas oportunidades se le hizo la propuesta a Bordonaba de regresar con la banda y ella siempre se negaba hasta que “de pronto un día dijo sí, con todo”. “Ahora quiere hacer todo y para nosotros es fantástico”, expresó.

“También es interesante ver ese fenómeno de no tener redes, estar re alejada y conservar ese cariño de la gente, la paciencia, el entendimiento”, reflexionó el ex Chiquititas. Y lo cierto es que si bien estuvo fuera del ojo público durante la última década, los fans siempre tuvieron muy presentes a Bordonaba. Es más: cuando se anunció que se sumaría al reencuentro de la banda y pudieron verla en el video, en las redes aparecieron mensajes como: “Camila Bordonaba reaparece después de años con Erreway. ‘Será de Dios’ se acaba de poner sola”; “Está igual Camila, no le pasaron los años”; “Sigue siendo Marizza Pia Spirito en alma y cuerpo voy a llorar”.

Por último, durante la entrevista, Andy Kusnetzoff le preguntó a Felipe Colombo los motivos por los cuales la ex Chiquititas se alejó de los medios. Él, por su parte, se limitó a decirle que “esas ya son cosas que las tendrá que contestar ella”.