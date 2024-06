Fernando Burlando criticó la represión en los alrededores del Congreso el día de la aprobación de la Ley Bases

Escuchar

Mientras los senadores debatían la sanción de la Ley Bases en el Congreso, los manifestantes que se encontraban en las inmediaciones protagonizaron fuertes enfrentamientos con la Policía y causaron destrozos en la zona. Este sábado por la noche, en la mesa de Mirtha Legrand, el abogado Fernando Burlando se refirió a los primeros seis meses de gestión del presidente Javier Milei, analizó lo que implica la aprobación del paquete de leyes y criticó la respuesta de la Policía en el conflicto.

“Ninguna represión es buena. La represión tiene fisuras por todos los costados. Todo eso no es bueno, ni el origen ni cómo se ‘calma’, por decirlo de alguna forma. En definitiva, eso genera y provoca lo que vimos después”, afirmó, ante la oposición del periodista Franco Mercuriali, otro de los invitados.

De esta forma, el abogado apuntó contra el accionar de las fuerzas federales y consideró que deberían haber hecho un mejor trabajo de “inteligencia”. “Si sabés que te va a pasar eso, evitalo antes. Si tenés un buen servicio de inteligencia, a las personas que sabés que van, que están identificadas, en vez de dejarlas llegar a Buenos Aires, les decís ‘vení para acá’”, explicó y sumó: “La gente tiene muchos problemas, probablemente muchos de los que fueron a manifestarse no coman y tengan dificultades para llegar a fin de mes. Pretender ir con las fuerzas del Estado y sacarle algo a alguien que no tiene nada es terrible ”.

La Noche de Mirtha, en la que participaron Burlando y otras figuras de la actualidad. StoryLab

Por otro lado, se refirió a lo que implica la media sanción que obtuvieron la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara alta, y que quedó en espera de que los Diputados revean las modificaciones aplicadas. “Es un éxito para el Gobierno y para los argentinos, porque va a permitirle gobernabilidad al Presidente, que es lo que quería. Ahora hay que mostrar, no hay excusas”, lanzó.

Y expresó: “Yo tengo la sensación de que Milei es honesto. Prefiero un honesto a cualquier otra cosa, a todo lo que hemos tenido en la Argentina. Hubo mucha corrupción, gente que pensaba con egoísmo. Este ya es un primer paso importante”.

Sin embargo, ante la pregunta de la conductora sobre qué va a pasar con las personas que fueron despedidas en el marco del fuerte ajuste aplicado por el Gobierno, Burlando reconoció que ahí radica “la falencia” en el discurso del Presidente. “ No le importa nada ”, cuestionó. “No hay que perder humanidad, ni con esa gente ni con el 45% que no lo votó. La Argentina es un país en donde vivimos todos, no somos un 55% nada más”, subrayó.

“En la Argentina creemos que el que opina distinto es nuestro enemigo, y si partimos de esa base pasan todas estas cosas. Educando de esa manera no llegamos a ningún lado y se generan estos hechos de violencia”, dijo, ante el lamento de Legrand, que aseguró que “nunca había visto tanta violencia y tanto odio en Buenos Aires”. “Hay un sector de la política que ahora entiende que el que piensa distinto no es tu enemigo. Yo no los pienso en términos de enemigos ni en forma violenta”, reiteró el letrado.

En otro momento de la conversación se refirieron a la privatización de Aerolíneas Argentinas, que finalmente quedó afuera de la discusión en el Senado junto a otras dos firmas estatales, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). “Hay mucha cantidad de gente trabajando, pero si se da esta oportunidad a la empresa de no privatizarla, que se gestione de la mejor manera para no perder tantos millones”, expresó Burlando.

De esta forma, se mostró comprensivo del “fenómeno Milei”, y consideró que parte del voto joven que reunió el líder de La Libertad Avanza (LLA) se debe al contexto social y económico en el que creció gran parte del electorado. “Los jóvenes se encontraron con un país con índices salariales bajos, pocas oportunidades laborales. Si tenés 20, 25 años no podés acceder a un trabajo, a comprarte una casa”, dijo y cerró: “Viste el sufrimiento de tus padres, que no alcanza, y que de lo único de lo que se habló en muchos años fue de corrupción”.

