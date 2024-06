Fernando Dente confirmó su noviazgo con un actor uruguayo

Escuchar

Fernando Dente presentó este fin de semana a su nuevo novio a través de un posteo en las redes sociales. Sin dar muchos detalles al respecto, compartió ante sus miles de seguidores una fotografía en la que posó de manera romántica frente a Pablo Turturiello. Ambos se habrían conocido en el mismo lugar de trabajo, donde floreció el amor y ahora hicieron una escapada romántica juntos a Uruguay.

El conductor de Noche al Dente (América), atraviesa su mejor momento, desde el despegue en la pantalla chica con su programa que mezcla entrevistas y música, mostró su lado multifacético y diferente al que se acostumbra a ver arriba de los escenarios en plena comedia musical. Lo cierto es que mantuvo su relación guardada este último tiempo, en particular desde el sillón del ciclo que preside, ya que es común que realice cada tanto alguna referencia a su vida personal.

La tierna foto de Fer Dente y Pablo antes de darse un beso (Fuente: Instagram/@ferdente)

El primer indicio que capturó la atención de todos fue la foto que Dente publicó en sus historias con el rostro de Turtu -como se apoda el actor- frente al sol. Allí simplemente lo mencionó, pero más tarde reposteó un carrusel de su novio en el que ambos posaron próximos a darse un beso. A esta tierna postal, el conductor le agregó un corazón y la bandera de Uruguay. Minutos después, en la sección de comentarios respondió: “Cucú” y sumó otro corazón.

La captura que Fer Dente le tomó a su novio en la puesta de sol (Fuente: Instagram/@ferdente)

En ese posteo, Turturiello mostró un resumen del fin de semana que pasaron juntos en un hospedaje de lujo en José Ignacio. Entre fotos por separado de los dos y una recorrida por un ambiente natural, como cierre de esta apasionada escapada romántica, terminó con un broche de oro, en el que enseñaron la habitación en la que se hospedaron con vistas al mar.

La habitación en la que se hospedaron los tortolitos en José Ignacio (Fuente: Instagram/@ferdente)

Cabe recordar que en agosto del 2023, Dente se separó de Nicolás Di Pace, con quien formalizó una relación durante tres años. En ese entonces, en diálogo con LAM (América), reflexionó: “Siempre cuando llega este momento, cuando la relación se termina, uno trata de decir: ‘Es esto lo que pasó’, pero a veces no es así, en este caso no lo es (...) fue una relación hermosa de casi tres años y medio y es una persona increíble (...) Es un compañerazo, una hermosa persona, no solo por fuera, que lo es muchísimo, sino el triple por dentro, y con el que construimos un montón de cosas”.

¿Quién es Pablo Turturiello?

Pablo tiene 25 años y es un actor, modelo y compositor uruguayo, en la actualidad comparte escenario con Fer Dente en el musical Rent, obra que también dirige el conductor de TV. Incluso, los dos ya habían pasado por un trabajo similar en el 2023, cuando conformaron parte del elenco de Haters.

Pablo, el novio de Fer Dente. Es uruguayo y comparte escenario con el conductor en la comedia Rent (Fuente: Instagram/@turtupab)

Por su parte, Pablo llegó a la Argentina luego de la pandemia y se posicionó en los medios nacionales cuando se convirtió en pareja de Floppy Tesouro en el Cantando 2020 (eltrece). Anteriormente, el montevideano ya era famoso en su país por interpretar a Adam Levine en Yo me llamo (Teledoce). Al finalizar la escuela secundaria, en 2015, se instaló en Nueva York para estudiar actuación y a su regreso decidió hacer carrera de este lado del Río de la Plata.

