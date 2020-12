Gladys "La bomba tucumana" quedó envuelta en un nuevo escándalo luego de que su expareja filtre audios con dichos discriminatorios

Gladys "La bomba tucumana" quedó envuelta en otro escándalo por dichos discriminatorios. Luego del desafortunado diálogo que tuvo la cantantey que quedó registrado en una cámara oculta, por el que fue denunciadaante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), la artista volvió a lanzar polémicas declaraciones en privado. Esta vez fue a través de un audio de WhatsApp que envió a su expareja, Sebastián Escacena.

"¿Viste la foto que se me ve con el conjunto Nike que vos me regalaste? Bueno, mi novio me lo saca. Mi marido, bah, ya", le dice la cantante tucumana a su exnovio en un audio. Entre los mensajes que se mostraron en Los ángeles de la mañana (eltrece) aparece otro en el que Gladys se refiere de forma muy despectiva a Escacena. "¿Qué se puede esperar de un burro que no sea una patada? Negro, sucio, villero, inmundo", le dice la cantante. "¡Que te metiste en mi casa! Negro sucio, ¿cómo me podés hablar así?", agrega.

Según contó Maite Peñóñori, sería el propio Escacena quien difundió los agresivos audios que envió la cantante tucumana. "¿Dónde están todas las mentiras que me diste?", comienza Gladys en otro mensaje. "No, vos no sabés con quién te metés. No tenés idea. ¿Qué te pasa? ¿No sabés quién soy yo? ¿No sabés lo que te puede ocurrir en la vida? De todo, si yo me pongo en el papel de demonia".

Finalmente, la cantante le habló a Escacena de la intimidad sexual con su nueva pareja. "Pero hasta acá llegó al charla, que andes bien. Y que la pasés divino", señala. "La verdad es que yo co... maravillosamente bien, está muy dotado mi novio. Es hermoso, es intelectual, tiene trabajo, es divino, tiene auto de él, que se lo ganó trabajando, no toma alcohol, es hermoso, tiene aliento rico. Es muy hermoso, muy bonito, tiene los dientes muy preciosos y yo estoy re enamorada de él y él de mí".

Luego de que se difundieran los mensajes entre "La bomba tucumana" y su expareja, la artista habló en el ciclo que conduce Ángel de Brito y explicó que por las disputas económicas que tuvo con Escacena está "fundida económicamente" y dijo que tuvo que pagar "un montón de plata" para recuperar su auto.

"Yo creo en Dios y en la ley de la Tierra", dijo al final de la nota y agregó: "Todo se hará justicia en algún momento, no tengo nada más para decir, no quiero mencionar su nombre nunca más, me siento tan defraudada".