Filtran la supuesta cuenta secundaria de la China Suárez en Instagram, en medio del escándalo con Wanda Nara e Icardi

Es preciso decir que el Wanda Gate fue uno de los escándalos mediáticos más resonantes de los últimos años. A fines de 2021, Wanda Nara expuso públicamente que Mauro Icardi le fue infiel con María Eugenia ‘La China’ Suárez. Ahora, tres años después, la polémica se revivió porque la semana pasada los tres coincidieron en un restaurante y la mediática aseguró que su ex terminó la velada junto a la actriz. Sin embargo, en medio de las versiones cruzadas, chats y reproches en vivo, salió a la luz algo inesperado: una cuenta de Instagram secundaria que tendría la ex Casi Ángeles.

Hasta el momento, Eugenia Suárez no se pronunció en redes sociales sobre los dichos de Wanda Nara (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Si bien en un principio todo parecía indicar que tras el affaire con la China Suárez el matrimonio de Nara e Icardi iba camino al final, ellos decidieron apostar por el amor y la familia y continuaron juntos con algunos altibajos. Sin embargo, finalmente la situación fue difícil de remontar y en la actualidad se encaminan al divorcio. El domingo, la conductora de Bake Off Argentina (Telefe) estuvo con Susana Giménez y dio detalles de lo que sucedió en 2021 entre la actriz y el futbolista en el hotel de París, como se enteró, e incluso compartió capturas de chats que evidenciaron que tenía diálogo con Suárez antes de que estallara el conflicto.

Hasta el momento, la protagonista de El hilo rojo se llamó al silencio y evitó hacer declaraciones respecto a los dichos de Nara, aunque hay versiones que apuntan a que se habría reunido con sus abogados. Sin embargo, en medio de las repercusiones trascendió que la actriz tendría una cuenta de Instagram secundaria, un dato no menor, puesto que sería su forma de interactuar con diversas personas sin que la descubran. “Le filtraron la cuenta secundaria a la China Suárez y por favor el user y la foto de perfil”, expresó el usuario de X @aarontsuarez y adjuntó una prueba.

En redes sociales dieron cuenta de que Eugenia Suárez tendría una cuenta secundaria de Instagram (Foto: X)

El usuario en cuestión es @ysitedigoquesi__ y la foto de perfil una animación de una mujer con el cabello castaño con las manos sobre las mejillas. La cuenta es privada y tiene 50 publicaciones, 52 seguidores y 60 seguidores. En este sentido se pudo advertir que Eugenia Suárez sigue a este perfil y lo curioso es que el piloto de la Fórmula 1, Franco Colapinto, y el exganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio también lo hacen. Un dato no menor es que a ambos se los involucró sentimentalmente con la modelo.

Franco Colapinto, Marcos Ginocchio y Eugenia Suárez siguen a la cuenta (Foto: Instagram @ysitedigoquesi__)

Por otra parte, Gimena Accardi también sigue a esta presunta cuenta secundaria de Suárez, como así también Juanma Cativa, estilista personal de Eugenia. Además de este supuesto perfil alternativo, una herramienta que varias personas suelen usar, Eugenia maneja su cuenta oficial de Instagram con verificación, donde tiene 574 publicaciones, 6.6 millones de seguidores y sigue a 896 perfiles.

Wanda Nara relató en detalle cómo fue su cruce con la China Suárez y qué le dijo

El jueves, Wanda Nara fue con L-Gante a cenar a un reconocido bar de la Costanera, donde en ese mismo momento estaban la China Suárez y Mauro Icardi. Si bien se habló mucho sobre lo que sucedió esa noche, el domingo durante su charla con Susana Giménez, la conductora de Bake Off Famosos, explicó que fue ella quien se acercó, junto a su pareja, a saludar a la ex Casi Ángeles y negó haberla filmado, como se había dicho. Aseguró que el diálogo fue amistoso hasta que se acercaron las amigas de ambas, quienes terminaron diciéndose de todo.

“Le pregunto cómo está y le dije que bajemos un cambio. Ella me dice que somos gente grande, ‘no me interesa Mauro (Icardi), ya fue, no tengo nada con él’”, contó Nara y reconoció que ella le retrucó y le dijo: “Te voy a pedir que con Elián tampoco”. Según la conductora, en ese momento Suárez se “enojó” porque había muchas personas filmando el encuentro.“Si vos estás acá, mostrándote a una mesa de una persona que causaste daño… me tenés a mí del otro lado cuando yo, hace tres años, si te veo en algún lugar, me voy, pero no por mí, sino por un grupo de diez amigas, que donde te ven lo que te hizo Pampita es poco, te matan”, fue lo que la mediática aseguró que le dijo a la actriz.