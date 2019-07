Finalmente Netflix convertirá al famoso cómic Sandman en una serie

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019

A pesar de ser una de las sagas de cómics más aclamadas de la historia, Sandman, de Neil Gaiman, ha luchado durante mucho tiempo para dar el salto a la pantalla sin éxito. Los fans esperaron pacientemente para ver una adaptación, y ahora parece que Netflix será la encargada de convertir Sandman en serie.

Según The Hollywood Reporter, el guionista de Wonder Woman, Allan Heinberg, será showrunner de la serie de Sandman, mientras que el autor Neil Gaiman y David Goyer ( El caballero oscuro) serán los productores ejecutivos. Además, la publicación aseguró que el acuerdo entre Netflix y Warner Bros. es "un compromiso financiero masivo", y hará de Sandman la "serie de televisión más cara" producida por DC Entertainment. El cómic está en la mira de Hollywood desde hace décadas. Roger Avary estuvo vinculado a una versión hace años, mientras que HBO y Warner Bros. habían barajado hacer una serie. El último intento fue en 2013 cuando el actor de Inception Joseph Gordon-Levitt trató de poner en marcha una saga de películas con New Line Cinemas. Sin embargo, ese proyecto se truncó un par de años más tarde por diferencias creativas.