Tras un cruce con el participante Matías, Flavio se enojó con los haters Crédito: El trece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 10:18

En la última edición de Corte y confección Flavio Mendoza quiso aclarar un malentendido entre él y Matías (uno de los participantes) el día anterior, que desató el odio de los haters en redes sociales. "Ayer Matías cuestionó si el accesorio que hizo Luis era realmente un accesorio, y como yo le dije que lo diga al aire me trataron de cualquier cosa en las redes, como si estuviese hablando por él", expresó.

Mientras iba explicando lo ocurrido, el productor y bailarín fue tomando temperatura. "La gente está loca. La violencia en redes sociales, gente, bajen un poco. Cuando el programa termine acuérdense de ellos también, porque cuando todo pasa siguen puteando y nada más".

Por su parte, Matías afirmó lo dicho por Flavio y contó su propia experiencia. "Yo ayer no quise botonear a nadie. Luis había hecho mangas y yo no tenía claro para futuros desafíos si eso contaba como accesorio o no. Me dijeron cosas horribles en las redes, muy violentas". Al parecer, los fans de Luis suelen realizar ese tipo de descargos. "La semana que discutí con Luis, sus fans me dijeron que iban a matar a mis perros", agregó Flavio.

A días de la gran final, cada participante ya tiene su tribu de seguidores. Matías aprovechó la oportunidad para agradecer a los suyos, que a diferencia de los seguidores de Luis, siempre mantienen el respeto por su trabajo y el de los demás.