Floppy Tesouro blanqueó a su nuevo novio en redes sociales: ¿quién es él?

Escuchar

Florencia “Floppy” Tesouro compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para celebrar los dos meses de relación con su nuevo novio: Salvador Becciu. “Y cuando menos te lo esperas, la vida te sorprende. Qué lindo encontrarnos y hacernos felices. Hoy 2 meses de amor con mi gran compañero”, escribió la modelo junto a un video que capturó momentos especiales de la pareja. De esa manera, hizo la presentación oficial.

Floppy Tesouro blanqueó a su nuevo novio en sus redes sociales (Foto: Instagram @floppytesouro)

Salvador Becciu, de 35 años, le devolvió el mensaje y no dudó en mostrarse públicamente con la mediática: “Qué hermoso video, amore mío, literalmente me quedé sin palabras, me hacés muy feliz. Felices dos meses”.

El nuevo amor de Tesouro es un empresario del campo de la tecnología. Fundó una empresa de auditoría tecnológica llamada Full Audits, y actualmente se desempeña como su CEO. Con un máster en administración de empresas de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), su compañía brinda servicios en la Argentina y en otros 16 países.

En las fotos que la modelo publicó junto a su enamorado, se los vio disfrutando de un romántico paseo por la Fontana di Trevi, en Roma. En una de las imágenes más destacadas, ambos están lanzando una moneda a la fuente, siguiendo el famoso ritual de los deseos que atrae a turistas de todo el mundo. Este gesto muestra su esperanza y anhelos para el futuro, y lo especial que es esta etapa en sus vidas.

Floppy Tesouro blanqueó a su nuevo novio en sus redes sociales

Cabe señalar que, hace algunos meses, la habían vinculado con otra persona del mundo de los famosos. A casi cinco años de su separación de Rodrigo Fernández Prieto, Floppy Tesouro se había mostrado en público, muy apasionada, junto a un joven que ganó gran reconocimiento en los medios por haber sido el marido de otra reconocida modelo.

Floppy Tesouro blanqueó a su nuevo novio en sus redes sociales

“No tienen nada que ver”, aseguró en ese momento Matilda Blanco en LAM (América TV), luego de dar a conocer que se trataba de Jakob Von Plessen, exmarido de Zaira Nara, con quien la vieron dándose apasionados besos durante un importante evento en la noche porteña. Según la descripción de la panelista, los famosos no se escondieron, como podría esperarse, debido a que su vínculo era desconocido.

“Era un chape con lengua y todo, vieron cosas terribles”, describió la angelita sobre aquel momento. Sin embargo, aquel vínculo quedó desestimado luego de conocerse que ella se encontraba en pareja con otra persona, hasta hoy desconcido públicamente.

Un dato no menor es que, tras su separación de Rodrigo Fernández Prieto en 2019, con quien se convirtió en madre de Moorea, no se le conoció información respecto a su vida amorosa, hasta ahora, más allá de aquel rumor que no pasó a mayores y que quedó en el olvido.

LA NACION