Floppy Tesouro participó del nuevo ciclo de Telefé y rechazó la idea del poliamor

26 de febrero de 2020 • 10:24

"¿Qué onda el amor libre estando en pareja?", fue la corta pero potente pregunta con la que Coco Sily dio a paso a un debate en el último capítulo de Divina Comida.

El humorista estaba en el living de la casa de Grego Rossello junto a Denise Dumas y Boy Olmi cuando Floppy Tesouro fue la primera en responder de manera tajante: "No, me muero. Salí corriendo porque yo no puedo"

Con decisión y seguridad, continuó: "El amor libre conmigo no va. No puedo compartir al otro. No me gustaría estar con alguien que no sea mi pareja o que me mire estando con otro".

La tajante reacción de Floppy Tesouro en Divina Comida - Fuente: Telefe 01:10

Video

Mientras que sus compañeros prestaban atención a su discurso, Denise Dumas acentuaba su cabeza en gesto de aprobación y entonces Floppy, agregó: "No me puedo imaginar que alguien tenga el morbo de ver a su mujer teniendo sexo con otra persona, que sea swinger ponele".

Fue entonces que entre el Coco y Grego, interrumpieron a la modelo y quisieron indagar respecto a la posición de su pareja Rodrigo Fernández Prieto- el padre de su hija y con quien se separó y volvió a unirse este año-.

"¿Nunca harías un trío, swinger, eso?" "¿Acaso Rodri quiere eso?" , y con risas de por medio Tessouro desvió las preguntas y aseguró que no debería ni cuestionarselo: "Ni que me lo pregunte. Eso no va conmigo", concluyó contundente.