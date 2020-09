Flor Torrente disparó contra quienes se negaron al participar con ella del trío en el Cantando

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de septiembre de 2020 • 08:03

Florencia Torrente deslumbra en cada nueva gala del Cantando 2020. Junto a su compañero de pista, Michel Hersch, son una de las grandes revelaciones y si algo caracteriza a la joven, es su sinceridad. "Voy a ser yo. Si funciona, buenísimo. Si no, no será por ahí", anticipó antes del arranque del reallity y al pie de la letra cumple con su palabra.

"Hablás con algunos colegas para que vengan a cantar y dicen que 'les da miedo la pista'. Pero mas luego los encontrás twitteando y bardeando el Cantando. ¿A qué le temen, a que hayan otros como ellos haciendo lo mismo?", cuestionó la actriz en las redes, y por lo cual fue consultada días después.

"¿Para quién fue el tuit del otro día?", le preguntó Lizardo Ponce desde la nueva previa del Cantando titulado Cantardo. "Es como una vibra", respondió Florencia sin dar nombres, pero tras un silencio pensativo la actriz agregó: "Es como lo grasa, no grasa, lo cool, lo no cool".

"Uno es lo que es", sentenció con seriedad. "No importan dónde esté, no importa a dónde vaya. Uno es alguien y esa energía la lleva a donde va", explicó con cuidado. "Entonces si vos no tenés la capacidad de hacerlo, no es nuestro problema" arrojó. "Yo tengo claro que nada que vos no quieras que suceda, va a suceder. Tenés que entender que nada es personal".

Flor Torrente sacó los trapitos al sol y habló de quienes rechazaron cantar junto a ella 01:30

Video

En ese contexto, la bailarina y diseñadora fue contundente al referirse lo que significa formar parte del programa televisivo: "Hay que entender que es un laburo, que es un programa" y sin ánimos de estirarse aún más, de manera tajante concluyó: "es un reality, y que hay que disfrutar, si no disfrutás no es tu lugar".