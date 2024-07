Flor Vigna confirmó que Luciano Castro le fue infiel

Escuchar

Pasaron cinco meses de que Flor Vigna y Luciano Castro decidieron ponerle fin a su relación de tres años, y aunque al principio se señaló a Sabrina Rojas como la causante de la ruptura, desde que el actor blanqueó su romance con Griselda Siciliani, los rumores de infidelidad cobraron fuerza. En las últimas horas, la joven de 30 años confirmó que su expareja le fue infiel con su última conquista y le puso fin al misterio.

Flor Vigna y Luciano Castro en tiempos felices

En medio del lanzamiento de Valiente, su nueva canción, la artista habló con Socios del espectáculo (eltrece) y se refirió a su ex. “Estoy muy contenta. Es una buena época esta. Es un tema que yo escribí cuando estaba en un momento bastante difícil y se lo mostraba a familia y amigos y me decían ‘animate a sacarlo’; subí una partecita a Instagram y se hizo viral, llegó a cuatro millones (de reproducciones) y dije ‘me tengo que animar’”, comenzó diciendo.

Luciano Castro y Griselda Siciliani tuvieron un romance fugaz en 2007 y ahora están juntos otra vez

Tras mencionar el viaje a Tailandia que hizo con amigas, el cronista quiso saber cómo estaba en el amor. “Estoy bien de amor, estoy en la mía”, respondió. Al escucharla, le preguntó si pudo sanar el tema Castro y contestó: “Y sí, obvio. Como que el amor es así, te pasan muchas cosas, pero vi la foto con Griselda (Siciliani) y está bien, les deseo lo mejor. A mí lo único que me dolió fue la infidelidad, después él tuvo muchas cosas lindas para conmigo y le deseo lo mejor”.

El movilero le resaltó que es la primera vez que la escucho decir la palabra infidelidad, por lo que la actriz se quedó callada y comenzó a reír. “Y bueno... qué querés, que me haga bol***, me costaba. Cuando te meten los cuernos te cuesta un montón, pero fuera de eso no quita que vivimos cosas lindas. Entonces, ahora que estoy en la mía, que estoy bien y que me doy cuenta de que tiene que ser así, que fue un montón, creo que estuvimos tres años. Fueron tres lindos años y se terminó”, lanzó.

Para confirmar lo que pensaba, el periodista indagó si había vivido como una infidelidad los mensajes que los actores se enviaban y ella afirmó: “No, pasó de todo. Pasó una novela hermosa y enorme que va a quedar entre nosotros”. Sobre si sintió que ya corrió el tiempo indicado para que su expareja publique una foto con su nueva novia, dijo: “En este caso siento que está bien. Si se aman, que estén bien y que se hagan bien y listo”.

"Te quiero". Las declaraciones de amor en las redes sociales de Griselda Siciliani y Luciano Castro

Quien también dio su opinión sobre el posteo en redes sociales entre Siciliani y Castro fue Rojas, la expareja del intérprete de Leonardo Morales en Valientes (eltrece). Desde su programa Pasó en América (América TV), se vio “obligada” a hacer un comentario.

“Me dijeron que él puso primero un ‘te quiero’, lo sacó y después puso un ‘te amo’. ¿Qué pasó? Se ve que se quedó corto. Él le pone ‘te amo’. El Gordo es sensible y tiene amor”, lanzó irónica la rubia.

Sin embargo, lo más picante vino minutos después, cuando volvió a tildar al padre de sus hijos de mujeriego. “Enero y febrero ama a una; mayo, junio y julio ama otra. Él anda así por la vida. Tiene mucho amor para dar y a veces les da a todas juntas”, concluyó.

