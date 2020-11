Aunque sin mencionarla, Florencia Peña apuntó contra Viviana Canosa en las redes sociales por no querer aplicarse la vacuna rusa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 12:40

Luego del cuestionamiento por parte de la periodista Viviana Canosa sobre la vacuna rusa Sputnik V, la actriz Florencia Peña la cruzó en las redes sociales dejando en claro sus diferencias políticas, aunque sin nombrarla.

"Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable #YoMeVacuno", escribió Peña en su cuenta de Twitter.

Canosa fue trending topic en Twitter luego de manifestar que no se iba a poner la vacuna rusa que adquirió el gobierno nacional contra el coronavirus y que estaría llegando en diciembre. Además, este lunes, en su programa Nada personal (elnueve), la conductora reafirmó su postura y criticó la decisión de Alberto Fernández junto a sus panelistas.

No es la primera polémica que la periodista desata respecto de la salud. En el último tiempo, fue duramente cuestionada por tomar dióxido de cloro en vivo para prevenir el coronavirus. La ingesta de esta sustancia ocasionó la muerte de un hombre en Jujuy y de un niño de 5 años en Neuquén.