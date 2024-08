Florencia Peña habló sobre su reunión con Alberto Fernández en Olivos y dijo: “La campaña de misoginia fue feroz”

Escuchar

En medio del escándalo por el video filtrado de la panelista Tamara Pettinato junto al entonces presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, la actriz Florencia Peña se refirió este lunes a su reunión con el el exmandatario en Olivos y a las versiones que hablaban de un vínculo personal entre ellos. “El pensamiento de que yo, por haber ido a una reunión siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con quien fuera Presidente es solamente haciendo un pete. El estado de misoginia y la campaña feroz que me hicieron en ese momento fue tan cruel y tan dura que todos los colectivos me apoyaron ”, expresó.

Así, en diálogo con Urbana Play, remarcó que la reunión que mantuvo con Fernández fue hace tres años y por motivos profesionales. “De repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran desde un lugar que no comprendo”, lamentó y marcó: “Quiero decirlo de esta manera, con la atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos que se los coma tranquilo mirando los Juegos Olímpicos, porque no hay ni video, ni foto, ni nada”.

Noticia en desarrollo

