Fran Ruiz Barlett, inquieto por naturaleza

La pandemia lo cambió. Al menos por un rato y hasta la próxima transformación, elige observar el escenario en lugar de habitarlo. En la soledad del monoambiente donde transcurrió su aislamiento, el actor y músico, director y docente, el buscador de sí mismo Fran Ruiz Barlett se enfrentó a preguntas que solo se responden –o lo intentan– en el hacer. De ese proceso, nació Lino y Leno, la obra que acaba de estrenar con actuaciones de Leo Trento y Enrique Dumont, en su querida sala El Método Kairós.

“Toqué bordes de la soledad muy profundos, quería indagar un tipo de espectáculo distinto, que invite a que el espectador esté más activo, que complete el cuadro, no tan masticado. Es una suerte de absurdo sobre el aislamiento y la comunicación ”, dice el director y autor del libro y la música de la obra que sintetiza así: la llegada del Tripulante Ocioso ha provocado cambios en la humanidad tal como la conocíamos. En ese contexto, encerrados en su búnker, Lino y Leno deben proteger el portal de inminentes ataques pero, mientras esperan, se entretienen con juegos y recuerdos del pasado.

"Lino y Leno es una suerte de absurdo sobre el aislamiento y la comunicación", define Ruiz Barlett a su obra, en la que actúan Enrique Dumont y Leo Trento Hernan Zenteno - LA NACION

“Ser autogestivo te mantiene siempre en movimiento, no podés parar y eso hace que a veces termines contando un cuento que no querés contar. La pandemia me reubicó en ese aspecto. Afectado por el derrumbe de varios proyectos, con mucha incertidumbre, afloró la pregunta acerca de si estaba en el lugar que quería estar . El arte es autoconocimiento y esa catarsis interna está en Lino y Leno: ¿cómo llegamos los seres humanos a hacernos carne de batallas que nos son ajenas?”.

No fue el único proyecto durante largos meses de aparente quietud. También retomó, junto con su “hermano” Matías Puricelli, la muy querida y premiada Te quiero hasta la luna pero desde otro lugar, no el de la actuación –con Sofía González Gil la interpretaron desde 2012– sino la dirección. La obra, ahora con Carolina Kopelioff y Alan Madanes (ambos trabajaron en Juegos), se presentó en el Metropolitan Sura y la idea es continuar en 2022 porque “además de quererla mucho, nos dimos cuenta que sigue totalmente vigente”. Es el compositor de la música de la obra, al igual que en otras dos puestas súper exitosas: Así de simple, de Sofía González Gil e Ignacio Bresso, (estrenada en 2014, continúa en el Picadero y se vendió a México y los Estados Unidos) y Una semana nada más, con Nicolás Vázquez, Benjamín Rojas y Gimena Accardi (que cerró esta temporada el domingo 31 de octubre).

“Es un gran regalo para mí poder mostrar mi música, que me elijan para eso, que confíen en mí, en especial cuando hace un tiempo que tengo relegado al cantautor ”, dice Ruiz Barlett, que presentó su primer álbum solista en 2018. De la misma manera, como un mimo, sintió el llamado de la actriz, autora y directora María Marull, para trabajar en La Pilarcita, que se presenta en el Cine Teatro El Plata, de Mataderos: “Es alguien a quien admiro y quiero mucho. Aunque no estaba en mis planes actuar no podía negarme. Es por una o dos funciones”.

Fran Ruiz Barlett con el elenco de La Pilarcita

En cuanto a la escritura, se involucró en dos producciones bien distintas. Por un lado, en la versión teatral de Amor propio, una serie de YouTube ideada por Sofía Montoya, realizada por un grupo de chicas adolescentes, que se verá en El Nacional el domingo 21, dirigida por Diego Castro, y luego, saldrá de gira por el país. Por otro, junto con otros guionistas, escribe Privier, una serie de ciencia ficción, dirigida por Nicolás Tuozzo donde trabajan Claudio Tolcachir, Mónica Antonópulos, Viviana Saccone y Alberto Ajaka: “Les dije que yo sólo había hecho teatro pero confiaron en mí. Es sobre vidas pasadas, un tema que estudio mucho, una gran producción, con viajes en el tiempo”, dice sobre esta producción que se verá en alguna plataforma.

También la docencia

A la docencia en la escuela de actuación del Método Kairós, se suma otro espacio de formación en el que comenzó a participar. Se trata de Otro mundo, fundado por la empresaria Cris Morena , donde Marcos Rauch, el “mentor” de Artes escénicas, lo convocó para coordinar el área y dar clases sobre su especialidad, la autogestión: “Podría entenderse como algo opuesto a lo que hacemos en Kairós pero de esa comunión surge algo muy interesante como es hablar de la musculatura creativa. Y Cris Morena me permite ser yo mismo en ese espacio”.

Sobre la sala y escuela, “su casa” que dirige junto con Puricelli, Gastón Segalini, Santiago Meiriño y Mercedes Otero desde hace casi una década, dice que fue muy difícil mantenerse durante la pandemia. “ El cierre apareció como una posibilidad que comenzó a rondarnos, una gran angustia por entender la finitud de las cosas , algo que el arte intenta contrariar. Y si bien quedamos con muchas deudas, también volvimos a preguntarnos sobre qué queremos que sea Kairós”, dice Ruiz Barlett, un hombre que se despierta feliz porque su nombre aparece en muchos proyectos en procesos distintos pero sin etiquetas ni encasillamientos: “No quiero quedar identificado con otra cosa que no sea mi búsqueda e indagación personal”.

Fran Ruiz Barlett se desdobla en múltiples facetas pero es un experto en cumplir objetivos Hernan Zenteno - LA NACION

Para agendar

Lino y Leno, de Fran Ruiz Barlett: lunes, a las 21.15, en El Método Kairós, El Salvador 4530. $ 800.

Así de simple, de Sofía González Gil: miércoles, a las 20, en El Picadero, Pje. Enrique S. Discépolo 1857. $ 1400.

Amor propio, de Fran Ruiz Barlett: domingo 21, a las 17 y a las 21, en El Nacional, Corrientes 960. Desde $ 1500.

La Pilarcita, de María Marull: viernes 19, a las 20, en Cine Teatro El Plata, Juan Bautista Alberdi 5765. Desde $ 450.