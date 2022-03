Frank Sinatra - “South of The Border”

AP

Muchos se preguntarán “¿Lo qué?”, “WTF?” “¿Por qué?”, “¿Eh?” ante semejante Hot Track. Y no los culpo. Justifico velozmente antes de pasar a hablar sobre las bases y condiciones del ¡PRIMER CONCURSO TOTALMENTE RANDOM DE HOT TRACKS!

Bien, resulta que mañana se estrena la película South of The Border, un documental dirigido por Oliver Stone (Asesinos por naturaleza, Nacido el 4 de julio...) en el que se ponen en la mira cinco países de Latinoamérica, incluido el nuestro, cuestionando el poder de los medios de comunicación. La película incluye entrevistas a ex y actuales presidentes como Hugo Chavez, Cristina Fernández de y Néstor Kirchner, Evo Morales, etc. Y, si soluciona sus problemitas de visa, mañana estará en la Facultad de Derecho presentando su producción y siendo entrevistado por Jorge Lanata.

La cosa es que el mero hecho de que el documental se llame Al sur de la frontera, me remitió inmediatamente al tema cantado por Frank Sinatra (no al de Robbie Williams) pero que en realidad es un cover de la canción de la película homónima de 1939, interpretada por Gene Autry. También me hizo pensar (otra vez) en el libro de Murakami Al sur de la frontera, al oeste del sol en el que se hace referencia al tema pero interpretado por Nat King Cole. Eso.

Escuchemos mientras pasamos a lo que realmente importa hoy.

EL PRIMER CONCURSO TOTALMENTE RANDOM DE HOT TRACKS: como les comenté ayer, sus Canciones Calientes de cada día dejarán de perderse en el olvido y pasarán a recibir el valor que realmente se merecen; o algo así. Esto será una suerte de piloto, si nos sale bien, prepárense para recibir muchos, muchísimos premios a lo largo de este año y lo que nos queda de vida. Y participar es muy sencillo: sólo tienen que comentar su HT del día hoy y mañana. Luego (el viernes), habrá una preselección muy random y arbitraria en la que quedarán tres finalistas de los cuales (y ahí me dejo de hacer cargo) ustedes elegirán al mejorcito durante todo el fin de semana. ¿Se comprende?

El premio, gentileza de Warner Music (y de la genia Cecilia Crespo), será el nuevo disco de The Dead Weather, Sea of Cowards. Les pido por favor, no me vengan con "por un disquito yo no hago nada" ni quejas similares porque sólo tienen que dejar un comentario, loco, el mínimo esfuerzo. Piensen en el disfrute, en que pueden quedar bien con alguien o que lo pueden canjear en el parque por otros discos de su agrado o por metálico con el que luego podrán adquirir cualquier otro producto legal o ilegal, lo mismo da.

¡PARTICIPEN!