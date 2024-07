Fue a Los 8 escalones y dejó atónito a Guido Kaczka con un regalo hecho por él mismo: “Te impresiona”

Escuchar

Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) se volvió uno de los clásicos de la televisión argentina, ya que, cada noche, decenas de participantes se presentan para ganar algunos de los importantes premios que ofrece el juego. En lo que va del ciclo, ya pasaron una gran cantidad de sucesos que quedaron marcados en la mente de los televidentes, como en una de las últimas ediciones, cuando un jugador le hizo un regalo a Guido Kaczka y lo sorprendió por completo.

El programa de entretenimiento se destaca como uno de los más exitosos del canal. En este show, cada participante debe enfrentarse a diversas temáticas en cada escalón, compitiendo con varios rivales hasta llegar a un mano a mano con otro concursante, momento en que responden preguntas del jurado. En caso de ganar, pueden llevarse el premio en efectivo, un departamento a estrenar o un auto 0 KM. Sin embargo, son las historias y los gestos de los participantes los que muchas veces se roban la atención y se llevan los elogios.

Resulta que Alejandro, uno de los últimos participantes del programa, impresionó a Guido al regalarle un velador hecho por él con la imagen del conductor. Todo se dio cuando el joven fue presentado y dejó en claro a qué se dedica. “Hago veladores con forma de mascotas, pinto realista y te traje un presente”, lo sorprendió a Guido, mientras le mostraba el artefacto con su figura. “Nooo, soy yo. Mirá, te impresiona eh”, reaccionó el presentador.

El joven le regaló a Guido una lámpara pintada por él mismo Captura: eltrece)

“Hace dos años que pinto realista, pero siempre pinté mascotas”, se sinceró Alejandro, sobre los detalles de su trabajo. Por su parte, el presentador, aún impactado con el presente, sumó: “No me digas que le pongo una bombita y…”. “Tengo la lamparita ahí al costado”, le respondió el participante. “Sabes que se lo voy a poner a los chicos, se mueren. Me van a decir ‘¡¡¡papá, dale!!!’”, comentó Guido, entre risas, mientras que el joven le confesó: “Sos la primera persona que pinto. Porque yo pinto mascotas. Hace rato que tengo ganas de pintar una persona. Dije, la primera es mi hija, pero salió lo del programa y vamos por Guido”. “Pero al final pintarme a mí es como pintar otro perro, ¿no?”, bromeó Kaczka, con el humor que lo caracteriza.

Guido Kaczka tuvo que frenar un programa de Los 8 escalones para asistir a una participante

La semana pasada, Guido comenzó el programa ofreciéndole un sobre a cada participante para responder la mayor cantidad de preguntas en un minuto y competir por la llave, la cual da acceso a un programa especial en el que se compite por un departamento. Sin embargo, en ese mismo momento, Martina los interrumpió por un percance. “Me entró algo en el ojo”, lanzó, lo que dejó atónito al conductor.

“¿Cómo te entró algo en el ojo?”, le preguntó. “Sí, creo que me entró una pestaña”, expresó ella, con el objetivo de que alguien la ayudara. “Ay, no me digas”, lanzó el presentador, mientras se acercaba para ver que estaba pasando. “No, te juro. ¿Se ve?”, le consultó Martina, mientras se abría el ojo con una de sus manos. “Sabes que meto los garfios y voy a hacer peor, ya me conozco”, se sinceró él, que no sabía cómo reaccionar. “Soplale, soplale el ojo”, se escuchó a Carmen Barbieri, miembro del jurado, desde el fondo.

Por suerte, el contratiempo se solucionó en instantes, ya que se trataba de una pestaña que la incomodó, pero que luego se corrió.

