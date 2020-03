Fue al programa de Guido Kaczka y se salvó con un chiste que tentó al productor

El conductor de Bienvenidos a Bordo. Fuente: La Nación. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

6 de marzo de 2020 • 12:58

El programa de Canal 13 Bienvenidos a Bordo , se caracteriza por sus adictivos juegos. Gran parte es gracias a su conductor Guido Kaczka y, otra gran parte por los participantes que van a concursar. En este caso el que se llevó la atención fue su productor Pablo Giménez.

Una participante llamada Carla probó suerte de comediante cuando para salvarse de una caída al agua, decidió contar uno de los clásicos chistes de "mamá, mamá" e hizo tentar al productor. De esta forma evitó mojarse y perder.

"'Mamá, mamá, en la escuela me dicen Chavo del 9'", dijo la chica. Ante la expectativa de Guido y de Pablo que ya no entendían lo que estaba pasando, Carla remató: "No, hijo, se dice Chavo del 8'. '¿Y yo que dije?'. 'El Chavo del 9'. '¿Y cómo es?'", provocando la tentada de Pablo que en 2017 saltó a la fama por su "cumpleañito".

"Es buenísimo. No me lo esperaba. '¿Y yo que dije? ¿Y cómo es?' El Chavo lo tiene a Don Ramón re loco. Es muy bueno, para mí ganó", finalizó el productor.