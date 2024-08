Fue Antonella en la versión mexicana de Patito Feo, pero dejó la actuación por un negocio de hamburguesas: esto pasó

Escuchar

Violeta Isfel, conocida por su papel de Antonella en la versión mexicana de la serie Patito feo (Atrévete a soñar, en México), protagonizó una inesperada transición en su carrera. En lugar de seguir en el mundo de la actuación, tuvo que abandonar temporalmente su carrera debido a la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19. La actriz se enfrentó a desafíos financieros que la llevaron a abrir su propio restaurante de comida rápida, antes de su triunfal regreso a los escenarios.

En 2020, durante la cuarentena, cuando se suspendieron las actividades y eventos, Isfel buscó nuevas formas de mantenerse a flote. Así fue como surgió “Isfel Burgers”, un pequeño puesto de hamburguesas ubicado en Hidalgo, México. Este emprendimiento no solo sirvió como una fuente de ingresos, sino que también permitió a la actriz descubrir una nueva pasión: la cocina.

La experiencia de manejar un restaurante le mostró a la actriz un interés genuino en la cocina. “Lo disfruto mucho, no sabía que me gustaba tanto cocinar para otras personas, yo solo cocinaba para mi familia y ahora lo hago así”, dijo en ese momento. Con su proyecto, encontró una nueva forma de conectar con su comunidad a través de la comida.

No obstante, la aventura en el mundo de la gastronomía no fue eterna. Después de dos años operando “Isfel Burgers”, la artista se vio forzada a cerrar temporalmente su negocio. En una entrevista con El Heraldo de hace dos años, la actriz explicó que el aumento en las rentas de los locales fue la principal razón de esta decisión. “Tuvimos que poner una pausa, como ya se los había comentado, porque subieron las rentas como si no hubiera un mañana, lo que se vuelve imposible de pagar”, detalló.

Violeta aclaró que esta pausa no se debía a una falta de entusiasmo por el negocio, sino a las dificultades económicas que enfrentó. La decisión de cerrar temporalmente busca evitar mayores problemas financieros y permitirle ahorrar para una posible reinversión en el futuro. A pesar de la situación, todos sus empleados comprendieron la situación y apoyaron la decisión.

Además de enfrentar estos desafíos empresariales, Isfel tuvo que lidiar con problemas de salud recientes. En julio de 2024, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores sobre una complicación médica grave. “Tengo un tema de salud severo, es un mioma gigante que está provocando cierta anemia que afecta mi sistema”, explicó. Este diagnóstico requiere una cirugía que incluye la extracción de su útero.

A qué se dedica Violeta Isfel en la actualidad

A pesar de estos desafíos, la actriz continuó su carrera en el ámbito del entretenimiento. En el último tiempo, fue parte de la segunda temporada del reality show transmitido por Netflix Pasteleros contra el tiempo. En el show, los presentadores brindaban una temática a los participantes famosos y ellos debían cocinar una torta siguiendo los pasos que pedía la producción.

Además, la intérprete volvió al teatro con una obra de taquilla que se llama Lagunilla Mi Barrio. Una obra de comedia que disfrutan tanto chicos como adultos y que tiene un elenco con otras estrellas mexicanas de renombre como Arturo Peniche. La trama narra la historia de un hombre que vive en un reconocido barrio de Ciudad de México y decide comenzar a rearmar su vida allí, emprendiendo un nuevo negocio.

