Fue el hijo de la madre latina más sexy de la TV, protagonizó un éxito imbatible y hoy pocos se acuerdan de él

Durante más de una década, Modern Family fue una de las series más populares en la televisión estadounidense, lo que catapultó a sus actores al estrellato. Entre ellos estuvo Rico Rodríguez, quien se convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores gracias a su papel de Manny Delgado, el entrañable hijo de Gloria Pritchett, interpretada por Sofía Vergara. Sin embargo, tras el final de la serie en 2020, muchos se han preguntado qué ha sido de este joven actor que literalmente creció ante los ojos del mundo.

¿Qué es de la vida de Rico Rodríguez?

El joven actor comenzó su carrera en Modern Family con tan solo 11 años. A lo largo de las 11 temporadas de la serie, los fanáticos vieron cómo el pequeño se transformaba de un niño angelical a un joven adulto. Interpretar a Manny Delgado, un personaje peculiarmente maduro y romántico para su edad, le ganó el cariño de los espectadores. Sin embargo, después de que la exitosa sitcom concluyó, Rodríguez decidió tomarse un tiempo para sí mismo y alejarse un poco del foco mediático.

Rico Rodríguez interpretó a Manny durante 11 años Jill Greenberg - Foto Facebook Modern Family

Hoy, a sus 26 años, cambió notablemente. Atrás quedó la imagen del Manny siempre bien vestido y con corbata. Ahora, luce un estilo mucho más relajado y punk, con remeras negras adornadas con imágenes de la WWE o personajes de películas de terror, una barba considerable y rizos largos que le dan un aire completamente diferente. Este cambio de look ha sorprendido a muchos de sus seguidores en redes sociales, quienes han expresado su asombro al ver cuánto ha cambiado desde sus días en la serie televisiva de ABC.

¿Qué hace Rico Rodríguez hoy?

Aunque Rico Rodríguez sigue presentándose como actor, su vida ha tomado una dirección diferente tras enfocarse en sus pasiones deportivas. Su amor por el deporte es evidente en sus publicaciones en redes sociales, donde constantemente comparte su entusiasmo por los Houston Rockets y el equipo de fútbol americano Houston Texans. De hecho, en 2016, fue honrado como capitán de la ventaja de local en uno de los partidos de los Texans, un reconocimiento que subraya su devoción por el equipo.

Además de su pasión por el fútbol americano, Rodríguez también es un ávido seguidor del programa de luchas libres WWE. Es común verlo a asistir a eventos y compartir fotos de sus momentos favoritos a través de su cuenta de Instagram. Esta pasión por los deportes parece ser una constante en su vida, algo que lo mantiene conectado con su infancia y su familia.

Así luce hoy Manny Delgado de Modern Family Foto Instagram @starringrico

¿Qué hizo luego de Modern Family?

Después de que finalizara la serie, Rico Rodríguez no estuvo completamente alejado del mundo del entretenimiento. El año pasado, se embarcó en un proyecto de podcast llamado “How to Win Friends and Disappear People”, una mezcla de comedia y suspenso que le permitió explorar nuevos formatos y formas de contar historias. Sin embargo, su presencia en la televisión y el cine ha sido limitada en comparación con los años en que Modern Family dominaba las pantallas.

Este descanso prolongado de los grandes proyectos puede deberse a una necesidad de alejarse del ritmo frenético de Hollywood y reevaluar sus prioridades. Después de todo, Rodríguez pasó más de una década en un programa que demandaba su tiempo y atención desde una edad muy temprana. Ahora, parece estar disfrutando de un ritmo de vida más tranquilo y centrado en sus intereses personales.

El nuevo look de Rico Rodríguez Foto Instagram @starringrico

¿Qué relación lo une con la actriz Raini Rodríguez?

A lo largo de los años, una de las constantes en la vida de Rico Rodríguez ha sido su cercanía con su familia. Su hermana mayor, Raini Rodríguez, también es actriz y una figura recurrente en sus publicaciones en Instagram. Los dos comparten un vínculo fuerte, y es común verlos asistiendo juntos a eventos deportivos, estrenos y otras actividades.

El actor de Modern Family es hermano menor de la también actriz Raini Rodríguez Foto Instagram @starringrico

El joven actor ha mantenido también una relación cercana con algunos de sus antiguos compañeros. En sus redes sociales, ha compartido momentos especiales con Sofía Vergara, quien lo considera como un hijo, y con otros miembros del elenco. Estas relaciones duraderas reflejan el impacto profundo que la serie tuvo en su vida, tanto personal como profesionalmente. En su reciente cumpleaños, recibió un emotivo mensaje de Vergara, quien le expresó cuánto lo extraña.

