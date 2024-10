Fue estrella juvenil en México, sufrió discriminación en EE.UU., pero tomó una decisión que sorprendió a todos

Escuchar

En la década de los 90, Litzy ganó fama en México como estrella juvenil, al formar parte del grupo musical Jeans, junto a la argentina Angie Taddei y las mexicanas Paty Sirvent y Tabatha Vizuet. Luego de dejar la agrupación, se lanzó como solista para después probar suerte en la actuación. Así llegó a Estados Unidos, donde ha vivido por varios años y ahora consiguió el último paso.

Como parte de la primera alineación del grupo juvenil, la cantante grabó el álbum Jeans (1996), que fue un éxito tanto en México como en el resto de Latinoamérica. Sin embargo, la joven artista anunció su salida en mayo de 1997. De acuerdo con su biografía en el sitio especializado Sensacine, fue un año después cuando se lanzó como solista y grabó el disco Transparente, el cual se convirtió en un éxito de ventas en su país y otras partes del mundo.

A la par de carrera como cantante, Litzy decidió incursionar en el mundo de las telenovelas. DKDA, sueños de juventud, fue su primer proyecto para Televisa, al que le siguieron otros melodramas. Amarte así, Frijolito, Una Maid en Manhattan, Señora Acero y Al otro lado del muro, para la cadena Telemundo, fueron las producciones que la posicionaron en Estados Unidos.

En 2021, formó parte del elenco del thriller mexicano ¿Quién mató a Sara?, creado por José Ignacio Valenzuela para la plataforma de streaming Netflix. En tanto que, este año, fue parte de los famosos que integraron MasterChef Celebrity México.

Litzy se convierte en ciudadana de EE.UU.

Fue el pasado 2 de octubre cuando Litzy dio a conocer en sus cuentas oficiales de redes, como Instagram, que se había convertido en ciudadana de Estados Unidos. La actriz y cantante, hija de un militar del Ejército Mexicano, se decidió por regularizar su estatus en el país, luego de varios años de vivir y trabajar en ciudades como Miami, en Florida, y Los Angeles, en California.

“Como muchos saben, tengo 11 años viviendo en Estados Unidos y me llegó el momento de hacer mi ciudadanía. Es un paso que hay que dar y que además también este país me ha dado mucho trabajo y satisfacciones a lo largo de este tiempo. Me siento agradecida y contenta”, expresó en su perfil de Instagram para acompañar una serie de fotografías.

La cantante mexicana reveló que sufrió discriminación: “Soy una inmigrante”

En 2018, durante la promoción de la telenovela Al otro lado del muro, que cuenta la vida de una mujer que llega a EE.UU. desde México, Litzy reveló a Los Angeles Times detalles acerca de su estatus, y señaló que se sentía identificada con el personaje. “Yo soy una inmigrante, pero mi carrera como actriz me ha permitido llegar legalmente a este país, primero como turista, siendo niña, después con visa para poder trabajar y entrar y salir sin problemas”, explicó.

Con respecto a lo que pasaban en ese momento los extranjeros bajo el gobierno de Donald Trump, explicó: “Estamos viviendo una situación muy complicada. El presidente de este país ha dicho cosas muy fuertes, muy directas y terribles que dan miedo. Es aterrador vivir en un país así, donde hay gente con muchos sueños y que pesar que nosotros como latinos generamos tanto dinero, haya una persona que hable tan mal de esa gente que lo único que ha hecho es trabajar. Y ese tema se toca en la serie”.

Para People, la actriz dijo haber vivido en carne propia las dificultades de ser latina en EE.UU., en el terreno profesional. “En algún momento en Los Ángeles fui a un casting y empecé a hablar, obviamente tengo acento, creo que hablo muy bien inglés, pero tengo acento porque no soy nacida en Estados Unidos y ellos se empezaron a reír y yo ni me lo tomé personal, pero me dieron ganas de decirles ‘bueno yo hablo inglés y español. Ustedes, ¿hablan español? Obviamente no’”, relató.

