Fue un ícono de los 80, pero hoy está muy lejos de las cámaras: a qué se dedica Patricia Dal a los 72 años

La década del 80 significó un gran momento para varias figuras del mundo del espectáculo, que florecieron con sus trabajos sobre las tablas y televisión, sobre todo si trabajaban con grandes del humor de aquella época, como Jorge Porcel y Alberto Olmedo. Entre las mujeres que resaltaron, se encuentra Patricia Dal, de quien muchos se preguntan qué fue de su vida hoy.

Patricia Dal dejó los escenarios por el coach ontológico

Vedette, modelo y actriz, comenzó en el ambiente en 1970, sin embargo, la explosión ocurrió diez años después, cuando formó parte de ¿Lo viste a Porcel? y Calabromas. A raíz de aquel éxito, fue convocada en innumerables oportunidades para hacer teatro de revista, donde compartió escenario con reconocidas figuras, como Moria Casán, Carmen Barbieri, Susana Traverso, Noemí Alan y Thelma Stefani, entre otras.

Tras terminar su último trabajo en teatro, con Extinguidas, obra de José María Muscari, Dal decidió emprender un nuevo camino y alejarse paulatinamente de los escenarios. Debido a esto es que en 2021 brindó una entrevista para Quedate en casa (elnueve) y contó cómo se reinventó.

Patricia Dal, un ícono de los 80

“Tenía muchas ganas de estudiar algunas cosas que yo había dejado pendientes con el tema del teatro. Me encontré sola y dije ‘qué voy a hacer, esto va a durar un año y medio o dos con suerte (por la pandemia)’, y me puse a estudiar algo que se llama coach ontológico”, comenzó diciendo cuando Luis Bremer la interrumpió: “¿Es como organizar las ideas de adentro hacia afuera?”. Ante la consulta, ella le respondió: “Sí, también lo que nos decimos, lo que pensamos, porque lo que pensamos es lo que actuamos”.

Y siguió: “Y lo bueno es que es una carrera bastante corta porque lleva dos años y ¿vos sabés que cuando vos querés llamar a un coach actualmente, prácticamente no tienen tiempo, no tienen horario? En realidad todo está dentro nuestro, entonces esto te ayuda, te acompaña, te coachea para que vos mismo te des cuenta cómo producir un cambio. Porque muchos actores nos vamos a tener que reinventar, pero no reinventando para seguir trabajando de actor, tal vez trabajando de otra cosa”.

Patricia Dal fue una de las vedettes más importantes de la década de los 80

Hoy, a sus 72 años y con una gran trayectoria en los medios, tiene tan solo 1.568 seguidores en Instagram, cuenta en la que se define como artista, pero que acompaña con la siguiente leyenda: “Vida sana. Te acompaño en tu camino a través de mi experiencia personal. Coaching ontológico. Yoga, Reiki, Reflexología”.

A través de sus posteos, comparte con su pequeña comunidad recuerdos, momentos con familia y amigos y parte de sus pasatiempos favoritos, donde ir a descansar a la playa parece ser el mejor plan.

El mal momento que vivió Patricia Dal en Carlos Paz

Hace un tiempo que la artista vive en Córdoba, provincia que eligió para desempeñarse como coach ontológica, pero al principio, no pasó por un buen momento ahí. Es que alquiló una casa en Villa Carlos Paz, pero los dueños nunca le habían enviado los recibos, hasta que un día se los pidió, recibió amenazas y todo generó un escándalo que terminó en la Justicia.

Patricia Dal dejó la actuación y se dedica al coach ontológico

Según reveló en diálogo con LA NACION, una noche quiso ingresar a su hogar y se encontró con cadenas en la entrada. “Adentro tenía mi vida, mis libros, mi ropa, mis tarjetas de crédito, efectivo; pensé que estaba en una película, me puse a llorar porque no tenía ni para un taxi”, comenzó diciendo.

Y completó: “Me voy a quedar a concretar mi proyecto de vida, tuve que volver a alquilar, me ayudaron amigos, y sumé más ahorros que me quedaban. Me duele ver que esta gente sigue muy tranquila alquilando ese lugar cuando a mí me cuesta tanto hablar de esto”.

