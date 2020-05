La panelista fue dura con su compañera. Fuente: América

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2020 • 12:49

La denuncia que realizó Marcelo Tinelli en el día de ayer contra el expresidente Mauricio Macri por un supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos, detonó en los medios de comunicación que comenzaron a debatir si esto era una jugada a favor del Gobierno actual. En Intratables, la panelista Ernestina Pais se cruzó con Débora Plager por el tema de las escuchas.

"Que un Estado investigue o espíe a gente sea propios o ajenos en cualquier lugar del mundo es un escándalo", afirmó Pais. "¿Te puedo dar información, Ernestina? Vos sabés que eso pasa en la Argentina desde el regreso de la democracia para acá", le respondió Plager. Buscando una complicidad y con tono irónico, Ceferino Reato agregó: "Eso es mentira, con el kirchnerismo no pasaba".

Luis Ventura, invitado al programa en sus últimas emisiones gracias al caso de Susana Giménez , afirmó que tuvo el teléfono "pinchado" durante muchos años. "¡Yo tengo el teléfono pinchado, chicos!", exclamó Ernestina. "Débora cree que yo adhiero a un gobierno. No, Débora. Esto en algún momento tiene que terminar. No me eduques", continuó la panelista que en otras oportunidades tuvo cruces con sus compañeros que la acusaron de kirchnerista .

"¿Te digo como termina? Condenando a Macri, condenando al titular de la AFI, condenando a Milani, a Cristina, a todos", enumeró Débora. "¿Alguna vez me opuse a eso? Por favor, me faltás el respeto", concluyó Pais.