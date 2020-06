Los periodistas discutieron por la cuarentena flexibilizada. Fuente: América.

La flexibilización de la cuarentena en el AMBA parece ser el eje de discusión diario dentro del programa Intratables de América. Dentro del panel, el periodista Paulo Vilouta es un defensor de la cuarentena estricta y no está para nada de acuerdo con las libertades que se estuvieron dando en los últimos días, especialmente, la de permitir a la gente hacer ejercicio. Por este motivo, fue protagonista de un fuerte cruce con sus compañeras Débora Plager y Carolina Losada .

"Me parece una falta de respeto. No tenemos ninguna autoridad moral para decirle a la gente que está hace 80 días en un departamento y no tiene ningún derecho a circular ni abrir su negocio, que no puede salir ni a dar una vuelta a la manzana", afirmó Plager que fue interrumpida por Vilouta: "¿Cuántos, Débora? Están todos afuera". "¡Dejame terminar! Porque estoy cansada que desde los programas de televisión se le diga a la gente que se comió todos los ahorros, que no puede trabajar ni salir a tomar el aire y sol, que por su responsabilidad la curva de contagios crece", continuó Plager.

"Entonces no hables más del tema a partir de hoy porque vos tampoco tenés autoridad moral, no sos médica. Estás diciendo un disparate sublime. No podés decirle a la gente que salga a la calle porque sos una irresponsable vos, Débora", le contestó Vilouta. "Respetemos a los que están en sus casas, a los que no tienen para pagar la luz", continuó la periodista. "Bueno, listo, estás con una demagogia brutal hoy. Te comiste un libro de demagogia ", le dijo irónicamente Vilouta.

Viendo la situación en la que se estaba metiendo su compañera, Carolina Losada no se quedó callada ante el periodista deportivo. "Te lo vengo diciendo hace muchas semanas, que vos sentado arriba de tus tres, cuatro, cinco trabajos que tenés con varios sueldos; no podés decirle a la gente que no salga". "Pero qué tienen que ver los trabajos y los sueldos, no seas ridícula. Escuchame, no me busques desde un lado que no tiene nada que ver. Vos también laburás, ¿que me contás los sueldos?", le contestó ofendido Vilouta.

"Yo también tengo varios trabajos y varios sueldos, por eso no tengo ninguna posibilidad de decirle a la gente", le respondió a medias Losada que fue nuevamente interrumpida por su compañero. "No, querida. ¿Sabés cuál es el problema? Me molesta lo que están diciendo, lo llevan para cualquier lado. ¿Qué autoridad moral tienen?".

"Vos le estás diciendo a una persona que no tiene con qué comer mañana, qué hacer", le respondió Losada. "¡Pero entonces defendé eso, no a los pelotudos que salen a correr !", afirmó Vilouta. "Dejame hablar, por dios", le respondió Losada. "Sos una demagoga vos también", concluyó el periodista.