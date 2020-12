Carolina Herrera dijo que las mujeres mayores de 40 años no deberían usar el pelo largo ni llevar jeans, bikinis ni minifaldas, y fue duramente criticada Crédito: Archivo

4 de diciembre de 2020 • 17:47

Durante las últimas horas, Carolina Herrera sentó su postura sobre algunas cuestiones vinculadas a las mujeres mayores de 40 años. La diseñadora venezolana dijo que las mujeres que pasen esa edad no deberían usar el pelo largo ni llevar jeans, bikinis ni minifaldas. Ante eso, en las redes sociales, muchos usuarios la criticaron y consideraron que su comentario "atrasa".

"Nada envejece más a una mujer que fingir que todavía es joven", comenzó Carolina Herrera en una entrevista con el medio Daily Mail. "Una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de tener la edad que no tiene o se verá ridícula. Veo muchas mujeres por la calle y, de atrás, se ven muy bonitas con su pelo largo y sus falditas, pero cuando se dan la vuelta, ¡aaah, son viejas!", expresó.

Más adelante, la diseñadora de 81 años enumeró una serie de cuestiones que las mujeres de más de 40 años no deberían utilizar jeans, melena larga, bikinis ni minifaldas porque, según su criterio, llevar esas prendas "carece de clase" y que cuando se "cruza la línea de los 40" se debería usar "únicamente un peinado corto".

Sin embargo, la diseñadora destacó que utilizar bótox sí "está permitido", y es algo que ella misma se puso. "Me he puesto un poco de Botox, ¿por qué no? Creo en mantener la piel limpia y fresca", se defendió Herrera.

Esta no es la primera vez que los dichos de Carolina Herrera generan polémica. El año pasado también fue viral en las redes sociales después de criticar duramente a las influencers en un foro sobre moda en Cartagena de Indias.

"Son algo que parece importante. Yo no lo entiendo mucho, ellas no tienen estilo. Se van cambiando. Se ponen lo que les den para el momento", cuestionó. Y profundizó: "No tienen es un estilo propio, pues lo eligen según fines comerciales".