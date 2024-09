Furia apuntó contra los argentinos por no ser invitada a los premios Martín Fierro: “¿Tanta envidia me tienen?”

Escuchar

El pasado lunes se llevó adelante la 52° entrega de los Premios Martín Fierro, que tuvo lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Se trató de una noche intensa y llena de emociones, pero de inmediato hubo reclamos, en su mayoría en relación con algunas ausencias. Resulta que Gran Hermano (Telefe) fue el ganador al premio de mejor reality de televisión, pero Juliana Furia Scaglione no fue convocada, por lo que dejó en claro su indignación en Toda, el programa de streaming que comparte con Alex Caniggia.

Es importante tener en cuenta que, debido a su reciente desvinculación con el canal, Juliana no fue invitada a la celebración, además de que tampoco fue nominada en la categoría de “Revelación del año”, mención que ella confiaba tener por su protagonismo en el programa. “Van los caracoles a la mesa. La que se puso el programa al hombro fui yo, pero no me llamaron”, expresó la joven luego de enterarse de que no iba a ser parte del evento. Además, les pidió a sus seguidores que hicieran un apagón televisivo.

Furia se enojó con los argentinos luego de no ser invitada a los premios Martín Fierro

Tras eso, en vivo en el streaming que lleva adelante junto al hijo del “Pájaro” Caniggia, dio a conocer que estaba realmente sorprendida por no haber sido premiado, lo que ya llevó a dejar un contundente mensaje contra la televisión argentina: “Para mí es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada y que afuera me premien (...) Que me tenga que sacar la visa para irme a otro lado, a Miami, a buscar, ojalá, un premio. No lo puedo creer, y va a pasar, y les va a doler en el alma”. Pero eso no fue todo, porque siguió mostrando su indignación: “¿Cómo puede ser qué mi país no me premia? Es algo ilógico, loco, ¿Qué les pasa? ¿Tanta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso?”.

En esa misma línea, dejó en claro que, pese a su malestar, sigue creyendo que no todos son envidiosos y que hay un futuro para ella en la Argentina. “Sigo confiando que la gente es buena y que la gente de mie... va a desaparecer, váyanse, los buenos nos vamos a quedar acá adentro. Si no, arránquense los ojos de la envidia, mueran de envidia”, cerró su descargo, generando todo tipo de repercusiones en las redes sociales.

En relación con los premios en el exterior a los que se refirió en su relato, se trata de los BreakTudo Awards de Brasil y los MTV Miaw que se entregan en Miami. “Dos ternas. Los furiosos como mejor fandom internacional, y yo ternada como superestrella de reality show. Ya estar nominados internacionalmente, otra vez, es increíble. Tengo el fandom más grande y más hermoso. Gracias furiosos, ya estar ternados es demasiado”, escribió Juliana en sus redes sociales al enterarse la noticia.

El comentario de Santiago del Moro sobre Furia al recibir el Martín Fiero que no pasó desapercibido

Por segundo año consecutivo, Gran Hermano se llevó la estatuilla a mejor reality, por lo que todos los exparticipantes que estaban allí subieron al escenario para celebrar el premio. En medio de la emoción, Santiago del Moro tomó la palabra y habló en nombre de los que formaron parte del programa. De todas formas, lo que más llamó la atención fue que decidió dedicarle el galardón a Furia, ya que en más de una oportunidad él destacó que fue la gran protagonista de la última edición.

“Tenemos que ser breves porque somos muchos los que trabajamos en este programa único, el programa de la gente. Gracias a los chicos que son los protagonistas; Juli, Furia, esto también es tuyo”, expresó.

LA NACION