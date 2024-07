Furia apuntó contra Yanina Latorre y la periodista le respondió con todo

Escuchar

Tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano (Telefe) Juliana ‘Furia’ Scaglione causa polémica por sus dichos. Después de amenazar a Ariel Rodríguez Palacios, la doble de riesgo apuntó contra LAM (América TV), pero sobre todo hacia Yanina Latorre, quien no tardó en salir al choque.

Furia amenazó a Ariel Rodríguez Palacios y apuntó contra Yanina Latorre (Foto: Captura de video X/@catanation_)

En diálogo con el ciclo de streaming Se Picó (República Z), la exparticipante del reality que conduce Santiago del Moro habló con Gastón Trezeguet y lanzó: “Ya hicieron un programa conmigo, ya fui la protagonista y se llenaron de guita ¡Bueno, ya está! ¡Basta, déjame vivir!”.

Su fiel seguidora, Laura Ubfal, le respondió: “Por ahora no te van a dejar porque les seguís rindiendo. ¿Sabés por qué? Porque ya no tienen más de qué hablar”. Acto seguido, la joven de 33 años expresó: “Yanina Latorre, lavate los dientes porque tenés un olor a mier... en la boca. Y reiteró: “¡Lavate los dientes! (...) ¿Te gusta el show? ¡Yo te doy show! ¡Lavate los dientes!”.

Tras escuchar los polémicos dichos de Furia, Yanina, filosa, no se guardó nada e hizo un descargo en su programa radial de El Observador (FM 107.9). “Ni siquiera me ofende”, comenzó diciendo entre risas. “Todos me pidieron un descargo porque viste que lo mío es el descargo... Pero... ¿Qué descargo voy a hacer sobre alguien que no existe? ¿Quién es Furia?”, disparó.

Yanina Latorre le respondió a Furia (Foto: captura El Observador)

Minutos más tarde, la esposa de Diego Latorre la definió como “agrandada” por su paso por la casa de Gran Hermano: “Ni siquiera llegó a la final porque se fue con el casi 70% del público en contra”.

Sin pelos en la lengua, la angelita cuestionó a Ubfal y Trezeguet por haberse fanatizado con Juliana: “Le hacen creer que es Madonna (...) ¡Ella habla en tercera persona y se compara con Maradona! ¡Un crack, un talentoso!”.

Y cerró: “Furia. ¿Vos qué hiciste? ¿Quién sos? ¡Bancate la opinión ajena! Y ahora, si me disculpan, me voy a lavar los dientes porque tengo olor a mier... pero solamente cuando la nombro. ¡Bye!”.

El enojo de Furia con Ariel Rodríguez Palacios

En el mismo ciclo de streaming, Juliana amenazó al conductor de Ariel en su salsa (Telefe) y, como si esto fuese poco, lo mandó al psicólogo. “Justo fui a ese programa del de Ari, que es amigo de Georgina, ya lo sé. Sos un idio**…”, lanzó.

Y siguió: “Me cayó muy bien el chabón, pero está pasado de rosca y es hasta más intenso que yo. Vos tenés que ir al psicólogo, no yo, porque estás loquísimo”.

Además, la ex Gran Hermano amenazó al chef diciéndole que se iba a quedar con su programa. “Tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa, flaco. Corta la bocha. O sea, vos te quedás sin tu programa de cocina, no me falten al respeto”, sentenció.

Pero, ¿qué fue lo que desencadenó el enojo de la exhermanita? Según contó, el motivo se remonta al día al que fue a su programa sin saber que se iba a terminar enfrentando con Mauro, quien estaba invitado en A la Barbarossa. “Te invitan a un programa y después te hacen un doblete con otro programa. Yo no quería ir a lo de Ariel porque me expusieron con Mauro (su expareja). Tengo derecho de hablar con Mauro a solas y siento que lo expusieron, que estaba invadida. Siento que fue un ‘engaña pichanga’. Respeten un poco. Nos expusieron a los dos de una manera que no estuvo copada”, señaló.

LA NACION