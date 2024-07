Furia protagonizó dos escándalos al aire en el último programa de Gran Hermano

Escuchar

La edición de Gran Hermano culminó con Bautista Mascia como ganador. Detrás de él, Emmanuel Vich y Nicolás Grosman, en segundo y tercer lugar, respectivamente, completaron el podio de un programa que revolucionó la pantalla de Telefe.

Con muchísimo material recopilado durante los meses de encierro, la producción del programa ideó el segmento llamado “Gran Hermano Awards” con el fin de resaltar los mejores momentos de esta edición. Similar a la premiación de los Martín Fierro, los participantes estuvieron agrupados en nóminas y Santiago del Moro, conductor del ciclo televisivo, se encargó de dar los galardones.

Aunque el foco de las cámaras apuntaban a Bautista, el ganador de Gran Hermano, Juliana “Furia” Scaglione, la participante más controversial del reality, se encargó de dar la nota con dos intervenciones que incomodaron a los presentes.

La primera se dio cuando la personal trainer recibió el premio a la mejor pelea de la edición junto a Federico “Manzana” Farías. Lejos de ponerle una cuota de humor al asunto, Furia se levantó de su silla y aclaró que ella debía ser premiada por el rating que le generó al canal con su personaje dentro de la casa.

“Gracias porque me encontraron. Gracias a la producción porque básicamente por más que todos ustedes se rían, creo que todos fueron protagonistas, no solo yo”, exclamó Furia, quien con sus declaraciones generó muecas de incomodidad en Costa, una de las analistas del programa.

Furia y su noche negra en los premios Gran Hermano Awards

En esa misma línea, lanzó: “Gracias a todos los streamers y a todos mis compañeros por hacerme la campaña en mi contra. Ya me tienen afuera y saben cómo me pongo. Gracias realmente a todos los que trabajaron por esto, los de edición, los de sonido, los que conocí ayer a la noche en la fiesta. Son la gente que se rompió el lomo durante 7 meses y son mis verdaderos compañeros”.

Minutos más tarde, Furia dejó plantada a Laura Ubfal quien le entregó el premio a la mejora jugadora y ante la vista de todos decidió devolvérselo al conductor del programa. Ante esta situación, Del Moro intercedió rápidamente y consultó a la producción qué participante quedó designado en el segundo puesto ante la decisión de Scaglione.

Fue ahí cuando Furia volvió a aparecer en escena y explicó que le concedió el premio a Del Moro con el argumento de que él “se bancó todo” lo que pasó durante estos meses que estuvo al aire el reality. “Yo soy una mujer que, dentro de la sociedad establecidamente, a muchos no les gusta que las mujeres digamos cosas. Pero no solo soy mujer, soy pelada. Y no solo soy mujer, soy tatuada. Entonces, él me defendió a muerte un montón de veces, incluso cuando no tendría que haberme defendido”, aclaró Furia.

Por último, cerró con un guiño a los productores ubicados detrás de cámara: “Le tenemos que agradecer a la gente que me encontró, que son Gaby, Yanina y Karina, que fueron mujeres que a mí me hicieron conocer. Otras mujeres que, por Dios, ¡pero qué mujeres que tienen esta producción!”.

LA NACION