Furia reveló quién quiere que gane Gran Hermano

Esta semana, la salida de Juliana Scaglione, más conocida como “Furia”, revolucionó Gran Hermano (Telefe), ya que se trataba de una firme candidata a quedarse con el primer lugar. No obstante, otro de los favoritos, como lo es Martín Ku, se impuso en la votación con amplio margen y acabó con su ilusión. Este miércoles por la noche, la exjugadora se hizo presente en El Debate y contó quién le gustaría que gane el certamen.

Santiago del Moro le consultó a Furia quién era su favorito el certamen y ella no dudó. “Me encantaría que gane el que lo merece. Emma. Lo que realmente quiere es una casa, si se lo tiene que merecer, me gustaría que lo gane Emmanuel. Me gustaría que levante la bandera gay”. Además, recordó una charla en el que le manifestó que pelee por lo suyo.

Por otro lado, Sol Pérez le consultó qué la hizo cambiar de opinión con este jugador cuando pasó parte de los días enojada con él. “Yo estaba muy enojada porque le di mi corazón. Yo lo perdoné. El juego es el juego. Tomé conciencia de con quién jugar a esta altura”, manifestó, y Gastón Trezeguet le recalcó la inteligencia de poder reconciliarse con ella.

“Por eso yo le dije a Emma que cuando salga no le va a gustar lo que yo hablé”, indicó. Fue ahí que le consultaron si él estaba enamorado dentro de la casa, pero esa respuesta no la quiso dar, ya que se trataba de algo muy personal. A lo largo del programa especial, la jugadora reveló distintas estrategias y alianzas que desarrolló a lo largo de estos casi siete meses.

