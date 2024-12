Gaby Sabatini disfrutó del show de Luciano Pereyra y Abel Pintos y no se guardó palabras de elogio: “Admiración total”

Gabriela Sabatini compartió con sus miles de seguidores en las historias de Instagram diferentes imágenes de su paso por el show que Abel Pintos y Luciano Pereyra ofrecieron en el Luna Park, en el marco del ciclo de conciertos Es Ahora. A pocos metros del escenario, la leyenda del tenis argentino grabó a los cantantes y más tarde se fotografió con ellos. Incluso, les dedicó un emotivo mensaje que expuso la alegría por su visita.

A pesar de que Sabatini se mantiene reacia al hablar de cuestiones familiares e íntimas, desde sus redes muestra de tanto en tanto algunas imágenes acerca de su vida privada y gustos personales. En esta ocasión y lejos del deporte, se la vio en la platea platinium del estadio entonando las canciones del dúo de artistas.

Gaby Sabatini junto a Luciano Peryera tras el show en el Luna Park (Fuente: Instagram/@sabatinigaby)

“Ellos”, escribió Gaby, al tiempo que mencionó a los cantantes y agregó un emoji de corazón. Minutos después dejó en claro que el concierto la movilizó. “Admiración total por estas voces que me hicieron conmover hasta lo más profundo. Gracias”, dijo.

Luego del show, la extenista se acercó al camarín y se sacó una foto con Abel y Luciano. Por su parte, Pereyra expresó: “Muchas gracias Gaby por tu visita”.

Gabriela Sabatini se fotografió con Abel Pintos y Luciano Pereyra tras el show que los cantantes brindaron en el Luna Park (Fuente: Instagram/@sabatinigaby)

Luego del partido de despedida de Juan Martín del Potro en el Parque Roca el pasado 1 de diciembre, en el que Gabriela Sabatini se hizo presente y le dedicó tiernas palabras, la extenista que vive entre la Argentina y Europa, se regaló una salida a puro lujo y música para terminar el año en medio del distanciamiento que lleva con el resto de su familia.

Oriana Sabatini se refirió a su vínculo con su tía, Gabriela Sabatini

El casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala a mediados del 2024 dejó expuesto un tema familiar del que poco quieren hablar sus protagonistas. Y es la aparente fractura que existiría entre el clan Sabatini. Por un lado, Osvaldo, Catherine Fulop y la hija de ambos. Y por otro, Gabriela.

Si bien se tejieron ciertas versiones que habrían surgido tras la muerte de Betty, madre de Ova y de Gaby, los hermanos eligieron evitar ese tema, que tuvo su punto más álgido en la boda de Oriana, cuando la extenista no estuvo presente.

Luego de diversas especulaciones en su entorno, la modelo y cantante habló recientemente con LAM (América) y explicó qué pasó con su tía y la ausencia que llamó la atención de muchos.

“Algo me gustaría aclarar. Lo escuché a Ángel [de Brito] decir -creo que fue en Bondi igual- que no le había mandado invitación a mi tía. Ángel siempre da buena información, pero se equivocó ahí. Estuve muy cerquita de mandarle las capturas de pantalla para mostrarle, porque yo no tengo ningún problema con mi tía y lo sigo manteniendo”, fue lo primero que dijo Oriana. En este sentido, negó haberse enterado de su ausencia por la lista de invitados.

Aunque evitó ahondar en detalles, reconoció estar afectada por la situación. “Es triste que la poca familia que tengo en la Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida, que haya decidido eso. Igual cada uno con lo suyo”, reflexionó. “A mí no me faltó nadie en el casamiento igual. Si no querés estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no lo quiere. Los que quisieron estar, estuvieron y los que no, no”, sostuvo con firmeza.

“Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida y por eso, cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de la mía, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo y cuando tenga ganas de hablar, yo voy a estar siempre”, concluyó de forma tajante frente al móvil de LAM.