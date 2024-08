Ganó Los 8 escalones y sorprendió a todos al revelar con quién se quiere mudar: “¡Sos fantasiosa!”

Escuchar

Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) se convirtió en uno de los programas favoritos del público, puesto que permite jugar y trabajar la cabeza desde casa. Incluso muchos de los que responden bien las preguntas se animan a inscribirse en la competencia y participar en televisión. Quienes lo hagan competirán no solo por los millones, sino también por una llave para jugar por el segundo departamento a estrenar y por la chance de ganarse un auto cero kilómetro.

Pero, muchas veces no es solo el conocimiento de los participantes lo que despierta el interés de Guido Kaczka, sino también sus historias. Esta semana, Ale Medrano dijo presente en el programa de preguntas y respuestas. El martes ganó la llave y los millones y al día siguiente jugó para duplicar el monto del cheque. Sin embargo, durante la competencia hizo una revelación que sorprendió a todos. ¿Qué dijo? Que se va a vivir con su expareja.

El martes Ale ganó los $3.000.000 (Foto: Captura de TV / eltrece)

Durante su primera presentación en Los 8 escalones, Ale contó que es profesora de canto y coach vocal en obras de teatro musical. Incluso, a pedido del conductor, entonó el fragmento de una canción. En cuanto a qué haría con los millones en caso de ganarlos, respondió: “Quiero intentar ir ahorrando para comprarme un terreno en San Luis, porque es donde quiero vivir, en una granjita con mi gatito y lejos de la gente”.

Ale regresó el miércoles al programa para intentar duplicar el monto del cheque (Foto: Captura de TV / eltrece)

Efectivamente, ganó la final y al otro día regresó para intentar llevarse seis millones de pesos. Ya con más confianza y experiencia se ofreció como voluntaria para comenzar. “Aprendí que saber o no saber es algo mental”, comentó. “Una cuestión de actitud, como dice el cantante”, acotó Guido. Si bien a la profesora de canto no le fue muy bien en la primera ronda, pudo seguir en carrera.

La participante avanzó y consiguió la chance de jugar por el auto y quien asumió la responsabilidad fue su amiga Florencia. “Va por el cero kilómetro ella, su amiga. Se van a ir a vivir juntas, pero es ex también, nos contaba Ale”, explicó Guido Kaczka. Y ante esta situación, la concursante reveló: “También le escribí un álbum. Yo escribo música y a todos mis exs les escribo un álbum”.

En Los 8 escalones Ale reveló que se va a vivir con su ex (Foto: Captura de TV / eltrece)

“¿Cómo a todos? ¿Cuántos hay?”, quiso saber el conductor, a lo que la participante indicó: “Tres, uno de ellos es imaginario”. Kaczka intentó indagar en esto último, pero la participante no quiso dar nombres: “Yo me inventé una historia de amor con esta persona; esta persona nunca me dio pe***a, pero yo igual escribí un álbum”.

“¡Sos fantasiosa Ale!”, expresó el conductor. “Drama, arte, arte”, reparó la participante. “Arte, arte re Minujín. ¡Qué cuentos tiene Ale!”, sostuvo Guido. Acto seguido le dio lugar a Florencia para que llenara el tanque del auto. La joven cargó 20.345 litros y se pasó un poquito del número requerido.

Esta semana se vivió un momento muy especial en Los 8 escalones con un participante que llevó como amuleto de la suerte un pedacito de las Malvinas. “Yo soy malvinizador; hago con los soldados excombatientes de Malvinas, reuniones en los colegios, charlas. De los noventa que estoy con esta movida”, reveló Diego y mostró que tenía en la mano un tubo transparente que contenía “la arena de donde desembarcaron los soldados el 2 de abril de 1982”.

“¿Me prestás la arena que la quiero ver?”, le pidió Guido Kaczka quien estaba muy compenetrado con la historia. El concursante no solo le dio el frasco, sino que le permitió que lo abriera y la tocara. Pero, el conductor rechazó la oferta. “No, que soy torpe. Es bien blanca”, expresó y tras unos instantes se lo devolvió. Por último, Diego reveló que si ganaba los millones, iba a viajar a Malvinas para visitar el Cementerio de Darwin y dar sus “respetos a los héroes que quedaron allá”. Al escuchar esto, todos en el estudio lo aplaudieron.

