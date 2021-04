Germán Martitegui fulminó a un usuario que criticó el precio de sus platos

Tras conocerse las nuevas medidas de restricción de circulación nocturna por la pandemia de coronavirus, varios empresarios del rubro gastronómico alzaron la voz. Germán Martitegui fue uno de los que usó sus redes sociales para hacer un desesperado pedido: “Tus restaurantes favoritos te necesitan”. Un usuario cuestionó los precios del menú de platos que ofrece el jurado de MasterChef Celebrity, y el experto culinario le respondió sin filtro para dejar en claro su punto de vista.

Recordemos que hasta el 30 de abril inclusive no se podrá circular entre la medianoche y las seis de la mañana. Tanto bares como restaurantes deberán cerrar a las 23.00, aunque el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, explicó el jueves que quienes ya se encuentren adentro del establecimiento en ese horario podrán quedarse hasta la medianoche como máximo.

Salí a comer más temprano, 19:30 20hs. Tus restaurantes favoritos te necesitan!! Y es una sana costumbre. #gastronomiaenrojo — Germán Martitegui 🍳 (@germantegui) April 8, 2021

“Salí a comer más temprano. ¡Tus restaurantes favoritos te necesitan! Y es una sana costumbre”, escribió el chef en su cuenta de Twitter junto con el hashtag #GastronomíaEnRojo”. Entre los cientos de comentarios llamó la atención el de un usuario que cuestionó la propuesta gastronómica que ofrece: “Y... ¡pagar ocho lucas un plato tuyo no es sano!”.

El jurado del exitoso reality de cocina no dudó en recoger el guante y responderle sin filtro: “Mi restaurante no está abierto. No hice el pedido por mí. No lo necesito. Pero andá temprano a uno que puedas pagar, muchos trabajos dependen de eso”.

El cocinero de 54 años es dueño de Tegui, un exclusivo restaurante que en 2014 fue catalogado como uno de los 100 mejores del mundo. El pasado 28 de marzo, después de un año de estar cerrado, Martitegui ofreció un menú especial tan solo por un día, y luego volvió a la modalidad de delivery de sus platos, que mantiene hasta la actualidad.

Esta no es la primera vez que el chef recibe cuestionamientos sobre los precios y tamaños de sus porciones. Nicolás Vázquez chicaneó al cocinero cuando estuvo como invitado en MasterChef Celebrity: “No tiene que ver con la alimentación que está acostumbrado Martitegui, que hace cosas más chiquitas”. Con firmeza, Martitegui remarcó: “Bueno, en mi restaurante son muchos platos chiquitos”.

El jurado dejó en claro que pese a ser pequeñas, la idea de las porciones es que los clientes disfruten de un menú de entre ocho a 14 pasos, para conocer diferentes texturas y sabores en una experiencia gastronómica de alto nivel.

