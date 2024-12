Graciela Alfano contó detalles de la noche que pasó con Pablo Escobar en Colombia

Graciela Alfano sacó a la luz una de las curiosidades más inesperadas de su vida como modelo, actriz y vedette. Desde hace más de 50 años que existía el rumor de que la diva había conocido a Pablo Escobar, el narcotraficante más temido y conocido de Latinoamérica. Sin embargo, poco se sabía del contexto y si la relación había perdurado en el tiempo.

Para saldar las dudas, durante una entrevista con Dante Gebel en su programa, La Divina Noche de Dante (Elnueve), Alfano admitió: “Lo conocí. No es un mito”. Acto seguido, comenzó a contar cómo se desarrolló aquel encuentro casi de película.

“Cuando fui Reina Panamericana de Belleza, en el año 1972, Pablo era mi edecán. Es decir, el chico de Medellín que habían traído para estar al lado de la reina de Argentina, que era yo”, adentró al público en el tiempo y espacio en el que sucedieron los hechos.

Graciela Alfano en su juventud (Foto: Instagram @iconoalfano)

“Pero Pablo todavía no era el que todos conocen. Tenía 20 años. Le encantaba la belleza. Me acuerdo de que yo tenía 19 años y él se me quedaba mirando todo el tiempo. No hablaba. Era mudo”, recordó sobre lo enamorado que estaba Pablo de ella.

“Y yo le decía: ‘Pablo no me mires. ¿Por qué me miras fijo? Me hace mal que me mires fijo’. Y estaba enamoradísimo, pero yo no”, explicó Alfano, quien años más tarde reconocería por los diarios y revistas al hombre que se transformó en uno de los criminales más buscados por los Estados Unidos.

Graciela Alfano reveló que su mamá quería que se case con Pablo Escobar

Años atrás, Graciela Alfano habló al pasar sobre esta historia en el programa PH, Podemos hablar (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff, donde sumó que su madre era una de las que apoyaba el romance con Pablo Escobar y que incluso llegó a proponerle que se case con él.

“Lo más gracioso es que en ese momento mi mamá me había acompañado al viaje y entonces a ella le encantaba este muchachito. Porque en ese momento no se sabía absolutamente nada de sus orígenes ni nada de lo que iba a hacer. Era una criatura y muy educado”, expresó, sobre la razón por la que su madre había quedado maravillada con el joven colombiano.

Graciela Alfano recordó que su madre quería que se case con Pablo Escobar Foto: Redes Sociales

“Y mi mamá quería que me case con él porque era muy bueno. Es más, Quique, mi exmarido, cuando se peleaba con mi mamá, porque ella era tremenda con todo el mundo, él le decía: ‘mire si su hija se hubiera casado con el colombiano…’”, rememoró la modelo sobre las bromas familiares que existieron toda su vida sobre aquel vínculo que la marcó para siempre.

Pero este no es uno de los únicos amores polémicos que la modelo se jacta de haber tenido a lo largo de su vida; su lista se completa con Diego Armando Maradona, Mauricio Macri, Rodrigo Bueno, Palito Ortega, Luis Brandoni, Alejandro Lerner, Carlos Menem y Mario Pergolini.

“Con Luis tuve algo en los camarines de Canal 9. Y con Lerner lo único que puedo decir es que estábamos solteros. Con Mario Pergolini no pasó nada carnal; era mucho histeriqueo en el canal América: piropos para levantar el ánimo”, aseguró en PH.