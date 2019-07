Graciela Alfano: "Soy pañuelo celeste"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2019 • 17:31

Graciela Alfano contó que es "pañuelo celeste" y que está en contra del proyecto de ley para legalizar el aborto en la Argentina .

"Soy defensora de la vida. He pasado por circunstancias de aborto, naturales y no, y tuve dolores psicológicos que no se me van todavía. Un aborto no es una pavada que te vas a tomar un café", dijo en Los ángeles de la mañana.

"Las personas que tenemos instrucción y que tenemos dinero, podemos instruirnos. El proyecto va a las mujeres que están sin instrucción y dinero, que se mueren y es verdad .Pero creo que el proyecto es banal todavía. No dijo que no exista un buen proyecto, pero es superficial", sostuvo.