Grammy: una celebración de la diversidad en la industria musical

Lizzo y Billie Eilish brillaron en vivo, en una ceremonia marcada por los discursos de empoderamiento

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos regresó anoche con una nueva entrega de los Premios Grammy, la número 62, que contó con la voz de Lizzo, una de las grandes protagonistas de la noche, en el show de apertura de la ceremonia celebrada en el Staples Center de Los Ángeles.

La gala de premiación a las mejores producciones y artistas de la música se celebró en un día marcado por la trágica muerte de la leyenda de la NBA Kobe Bryant. En su recuerdo, varias estrellas cancelaron sus entrevistas previas y compartieron mensajes de dolor en las redes sociales, mientras una multitud improvisó un altar con velas y flores a las afueras del estadio, donde el basquetbolista jugó durante dos décadas con Los Angeles Lakers.

"Estamos aquí para celebrar la música, pero todos nos sentimos muy tristes porque América y todo el mundo perdió a un héroe. Estamos aquí con el corazón roto en la casa que Bryant construyó, pero en este momento Kobe y su hija Gianna María están en nuestro espíritu", expresó Alicia Keys, conductora de la gala por segundo año consecutivo. "Es muy duro, pero vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Nos vamos a unir y vamos a cantar, a bailar juntos y a celebrar la energía más poderosa, la única cosa que tiene el poder de unirnos a todos, que es la música. Es lo que mejor nos puede sanar", expresó la cantante, quien minutos más tarde le rendiría un homenaje cantado al basquetbolista con Boyz II Men.

Tras una desgarradora interpretación de "Cuz I Love You" en la voz de Lizzo, quien fue la primera en subirse al escenario en una noche teñida por la emoción, Blake Shelton y Gwen Stefani, pareja musical y sentimental, aportaron una dosis de romanticismo al entonar juntos "Nobody But You", en la que fue la primera de las puestas en escena compartidas.

A continuación, los hermanos más famosos de la industria musical, los estadounidenses Jonas Brothers, elevaron el ambiente con una interpretación de "Five More Minutes", seguida de "What a Man Gotta Do".

Alicia Keys compartió una composición propia cantada al piano, en la que mencionó a los nominados, antes de dar a conocer a la primera gran ganadora de la velada, Lizzo, en la categoría a Mejor actuación en pop solista. Emocionada, la rapera afroamericana de Detroit, distinguida militante por el empoderamiento de la mujer y la ruptura de los estándares de belleza, recogió su estatuilla y dijo: "Esto es una locura, es para mí inesperado en una semana en la que he estado inmersa en mis problemas, nerviosa, pero quiero decir que de repente todo eso se va y las prioridades cambian. Hoy todos mis problemas se hicieron pequeños", expresó. "Ustedes crean música hermosa, tenemos que seguir tocándola, música que libere a la gente. Si yo nunca lo hubiese hecho, no sé dónde estaría ahora, durmiendo en mi coche probablemente. Gracias por levantarme y por tenderme la mano", matizó la también compositora y flautista, que fue la figura más nominada de la noche y quien también fue galardonada con el reconocimiento a Mejor álbum de R&B por "Cuz I Love You".

Lizzo fue de las primeras en desfilar por la alfombra roja previa a la gran ceremonia. Posó para las cámaras con un vestido blanco inspirado en el viejo Hollywood, junto a otras figuras como Ariana Grande, con un look estilo Cenicienta; la también premiada Billie Eilish, Luis Fonsi, el colombiano Sebastián Yatra, el "vaquero del futuro" Lil Nas X (también gran figura de esta cita) o Iggy Pop, quien confesó que recibió un premio especial por su trayectoria. "Me gusta que se reconozca el trabajo hecho. Ya había renunciado a los Grammy para mí, porque nunca recibí uno. Llega tarde pero seguro, menos mal que todavía estoy respirando", dijo con ironía "la iguana del rock" luciendo un elegante traje gris en la red carpet.

Los Grammy 2020 también estuvieron marcados a fuego por los homenajes. Desde el que protagonizaron Aerosmith con los precursores del hip hop Run DMC a un sentido tributo a Prince liderado por Usher.

Al cierre de esta edición, Billie Eilish ya había ganado uno de los seis premios en los que competía, mientras Lizzo ya cosechaba dos. Los españoles Alejandro Sanz, ausente, y Rosalía se llevaron sus gramófonos al mejor álbum pop latino y álbum latino de rock, urbano o alternativo, respectivamente, por sus trabajos #Eldisco y El mal querer.