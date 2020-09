Gran convocatoria de proyectos para la infancia

Valeria Donati, diseñadora de proyectos infantiles online

A seis meses de iniciada el aislamiento social, preventivo y obligatorio, más allá de alguna flexibilización, los teatros, cines y escuelas continúan cerrados. Los chicos, por lo tanto, siguen restringidos al entretenimiento que encuentran en casa y a alguna salida a parques y plazas. Después de un primer momento de parálisis se multiplicaron a lo largo de la cuarentena las propuestas artísticas para chicos a través de las pantallas.

Primero fueron simplemente emisiones de versiones filmadas de funciones en teatros, a las que luego se agregaron momentos de backstage, juegos y diálogos pre y postfunción. Y en los últimos tiempos hubo quienes comenzaron a entender que se necesitaba reformular la dinámica, crear una nueva dramaturgia del streaming, para mantenerse en el foco de la atención del público infantil. Bloques de tiempos más breves, alternancia de lenguajes, propuestas interactivas en la distancia digital, manejo de cámaras y edición de imágenes... Hasta hace pocos días, cuando en la ciudad se habilitaron las grabaciones y emisiones en estudios y salas, con la limitación de las reducidas posibilidades de instalaciones técnicas y escenográficas caseras e interactuando los mismos artistas por pantalla.

Con todo, la creatividad de los artistas corre el riesgo de ir detrás de la saturación de los chicos, de cierto hartazgo por las pantallas. Dos iniciativas surgidas a partir de la Usina del Arte buscan potenciar al sector de los artistas dedicados a la infancia, tanto desde su presencia en la situación actual como en su proyección a futuro, más allá de la pandemia: una convocatoria para presentar proyectos lúdicos para entornos virtuales y un seminario de capacitación y reflexión tendiente a potenciar la autogestión y la formación de redes en las artes dedicadas a la infancia.

"Este contexto de cambio en la producción cultural requiere de un trabajo en conjunto con los artistas y trabajadores de la cultura", explicó el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro. "Por eso, lanzamos dos convocatorias que buscan a través de la tecnología fomentar proyectos en formato digital y, por otro lado, brindar las herramientas para que puedan desarrollar sus proyectos en ese soporte y potenciarlos", afirmó el ministro.

La convocatoria llamada ¡Por el poder del juego! apunta a seleccionar 20 propuestas de música, artes escénicas, literatura y tecnología que promuevan la participación lúdica de los chicos en entornos virtuales. Pueden presentarse iniciativas que estén aún en gestación tanto como las que ya estén en marcha y busquen potenciarse.

El jurado está formado por Héctor Presa, director del grupo teatral La Galera Encantada, Gabriel "Gabichu" Wisznia, líder de la banda musical Los Raviolis y del grupo Laberinto Masticable, la comunicadora cultural Alejandra Campomar, creadora del blog Buenos Aires para Chicos, y Micaela Puig, directora del laboratorio de arte, ciencia, tecnología y juego Flexible. Las iniciativas seleccionadas recibirán cada una un premio de 30.000 pesos como apoyo para su realización y podrán eventualmente ser incorporadas a la programación de verano de la ciudad. El cierre de presentación de proyectos es el 20 de septiembre.

En forma paralela se inició el seminario "En ronda", que consiste en cinco encuentros semanales por Zoom. El primero, sobre herramientas para el diseño de proyectos, estuvo a cargo de Valeria Donati, productora de los recitales de Los Raviolis y de otros eventos artísticos infantiles, y de Sandra Yudchak, la gestora del ciclo online FestiKids que reunió semana a semana a los músicos de los chicos en una propuesta original.

Para Donati y Yudchak se trata de visualizar al artista de la escena infantil como un emprendedor de fuerte raigambre autogestiva, obligado a recrearse constantemente, en particular en el contexto actual. El intenso aprendizaje sobre todo tipo de plataformas digitales tendrá a modo de ver de Donati proyección en la actividad futura del género, más allá de la pandemia, y se monta a la vez en prácticas ya preexistentes en la cultura de los chicos, como lo es la música en Spotify o la variedad de videos por YouTube.

"Hay algunos artistas que lograron un ida y vuelta muy interesante, como, para público general Pedor Aznar, que tuvo mucha convocatoria en sus conciertos online, en los que se le abrió la posibilidad de estar simultáneamente en Buenos Aires, en México y en cualquier otro lugar del mundo, algo que no es posible con los recitales presenciales", dice Valeria Donati. "Y para los artistas emergentes también es una nueva posibilidad esta situación de pandemia y de circulación a través de plataformas y redes, si se las sabe utilizar bien."

En el caso de los chicos, existen para Donati claras especificidades de lo que es viable en el entorno digital: "Me parece interesante pensar qué experiencias uno puede ofrecer a través de las pantallas: puede ser un contenido muy breve, pero que contenga algo para seguir jugando después. No se trata de que el chico esté dos horas prendido a la pantalla, sino 'te tiro una idea, te propongo esta canción para que la sigas en casa'. No se propone al público solamente como espectador, sino como jugador, como participante."

La continuidad del seminario, que permite la inscripción a cada fecha por separado, incluye en sucesivos encuentros al experto en comunicación digital Carlos Mazalán, que analizará el "EnterTechment", la fusión de entretenimiento y tecnología que ya se venía perfilando desde tiempo antes del confinamiento por la pandemia, así como a Maru Copland Cella e Irina Jorolinsky sobre la vinculación de la comunicación digital con la ampliación de audiencias, la experta en investigación de mercado infantil y juvenil Sofía de Carlini sobre el perfil de la población infantil y la gestión de sus emociones y la investigadora del Conicet Carolina Duek sobre los estereotipos de género en el entorno de las nuevas tecnologías.