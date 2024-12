Gran Hermano 2025: Claudio entró a la casa, quebró en llanto junto a sus hijos pero los usuarios lo destrozaron

Ya arrancó Gran Hermano 2025 y los participantes están dando de qué hablar desde sus primeros minutos en pantalla. Uno de los que más revuelo causó en las redes sociales fue Claudio Di Lorenzo, el hombre de 47 años que entró segundo a la casa y aseguró, en su presentación, que cree que la tierra es plana. Sin embargo, no solo fue ese último dato el que lo volvió viral en cuestión de segundos.

“Tengo dos hijos que son la luz de mi vida”, fue una de las frases que lanzó Claudio para darse a conocer. Aunque no se despidió de ellos en cámara, Santiago del Moro lo hizo hacerlo a la distancia cuando ya estaba a apunto de ingresar, sin imaginarse lo que iba a pasar después. En pleno estudio, los tres hijos del jugador empezaron a llorar desconsoladamente y el sonido de su sollozo fue captado por el micrófono. Esto provocó la emoción del participante, quien con la voz quebrada les dijo adiós por un tiempo.

Claudio Di Lorenzo, de Gran Hermano 2025 Gerardo Viercovich

“No me lloren, yo también los voy a extrañar. Los amo”, expresó Di Lorenzo entre lágrimas. Más adelante, del Moro reveló por qué Claudio no se despidió de sus hijos antes de abandonar el estudio: “Él le había pedido a la producción pasar rápido porque no quería que los hijos se pusieran mal. Él no quería esto. Pero bueno, los vi ahí y una última despedida estaba bien antes de entrar a la casa”.

Sin embargo, apenas Claudio entró a la casa, apareció la primera contradicción de esta edición del reality. En una conversación con sus dos compañeras que ya estaban adentro, el participante aseguró que fue la producción la que impidió la despedida física. “A mi no me dejaron saludar a mi familia”, aseguró. Este momento generó el primer gran debate del programa entre los usuarios de X.

Claudio "A mi no me dejaron saludar a mi familia"...

Primer contradicción del programa... #GranHermano pic.twitter.com/QMFmwgrzd4 — Adriel Montanari (@adrielmontanari) December 3, 2024

El llanto de Claudio y sus hijos le pareció bastante desmedido y actuado a los televidentes, quienes no dudaron en comentar sus opiniones sobre el emotivo momento en las redes sociales. En tan solo segundos, empezaron a aparecer decenas de memes burlándose de cómo sufrieron la despedida.

