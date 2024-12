Gran Hermano 2025: Furia Scaglione apareció en la tribuna en el primer programa y sorprendió a todos

Este lunes finalmente arrancó la nueva edición de Gran Hermano (Telefe) y la casa más famosa del país recibió a 24 nuevos participantes. Como era de esperarse, varios de los jugadores de las ediciones anteriores asistieron al piso para presenciar de cerca el primer programa. Entre ellos estaba Juliana “Furia” Scaglione, la integrante más polémica del grupo que ingresó al reality hace casi un año.

A pesar de que mantuvo un perfil bajo y usó lentes de sol todo el programa, Furia no pudo pasar desapercibida en la tribuna. Debido a su polémica desvinculación de Telefe, nadie esperaba su aparición en la gala de apertura, por lo que su presencia sorprendió a todos los fanáticos y al resto de los participantes que estaban en el estudio. Scaglione estuvo toda la noche al lado de su excompañero Emma Vich.

Furia asistió al primer programa de Gran Hermano 2025

Es importante destacar que, ni bien salió del reality, Furia decidió rescindir su contrato con Telefe y continuar por su cuenta para enfocarse en sus proyectos personales. Esto hizo que tuviera varios cruces con las autoridades del canal. Según explicó Scaglione, se desvinculó del proyecto porque que sintió que hubo un ensañamiento en su contra por parte de la producción del programa.

“Si yo no les hubiera dado el contenido para que me hagan mier.. no hubieran tenido para editar, pero es un enojo que ya pasó de lado, que cuando salí se charló. Pregunté por qué tanto odio, por qué me eligieron a mí, por qué no pusieron a otro y no hay respuesta”, expresó la exparticipante, tres meses después de dar por terminado su vínculo legal con el reality.

Asimismo, durante la misma entrevista, Furia reveló que no fue una decisión fácil: “Me puse muy triste. No me pusieron ninguna traba, para nada. Se charló y siempre me ofrecieron laburo desde que salí que me dieron para firmar un contrato de artista”. Ahora está por verse si, en esta temporada, retoma las conversaciones con el programa y se gana una segunda oportunidad para poder brillar en alguno de los streamings del canal.