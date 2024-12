Gran Hermano: Jenifer Lauría contó los tristes detalles de su separación de Ricardo Centurión

Después de cinco meses de espera, este lunes 2 de diciembre comenzó una nueva edición de Gran Hermano (Telefe), y desde su estreno, cientos de miles de argentinos están pendientes de lo que sucederá con los 24 participantes que ingresaron a la casa más famosa del país. Entre ellos, uno de los nombres que más llamó la atención del público es el de Jenifer Lauría, expareja del futbolista Ricardo Centurión, lo que generó gran expectativa sobre su participación en esta nueva temporada.

Ni bien llegó a la casa más famosa del país, la mujer reveló que mantuvo una relación con el exfutbolista de Vélez, Ricardo Centurión, desde el año 2020. Asimismo, compartió que el deportista es el padre de su hija Emma, quien nació en 2021, para dejar en claro el vínculo que los une y generar aún más interés en su historia personal dentro del programa. De todas formas, lo que no pasó desapercibido entre los televidentes fue lo que dijo sobre el vínculo, ya que aseguró que las cosas terminaron mal luego de su separación.

Jenifer Lauría sorprendió al dar detalles de su vínculo con Centurión en Gran Hermano (Captura: Telefe)

Todo se dio a conocer mediante un video que fue publicado por la cuenta @granhermanoclipsok, y replicado por Fefe Bongiorno, periodista especializado en espectáculos, en especial a todo lo referido a Gran Hermano, a través de su cuenta de X. En las imágenes, se pudo ver que la joven explicó cómo fue su relación con el futbolista.

La participante de la nueva edición de Gran Hermano no dudó en abrir su corazón y contar cómo fue su relación con el deportista. Si bien dijo haber estado “súper enamorada de él”, compartió con los demás concursantes las dificultades y el sufrimiento que le implicó estar en pareja con el jugador. Así, reveló las tensiones y complicaciones que enfrentó a lo largo de su relación. Sin dudas, su relato generó gran interés, ya que mostró una faceta más personal de su historia. “La realidad es que me cansé. Me cansé de que me meta los cuernos”, lanzó, de manera contundente, para sorpresa de todos sus compañeros presentes.

Su turbulenta relación con el futbolista que terminó en escándalo

Lauría expresó que durante su relación con Centurión atravesó un mal momento personal. “Sufrí un montón”, comentó y dejó en claro que, a pesar de todo, estaba “completamente enamorada de él, enamorada de verdad”. A lo largo de su relato, destacó que su vínculo con el futbolista comenzó por amor genuino, no por interés del reconocimiento público. “No es que estaba con él por la fama y eso, porque si no hubiese sido famosa hace muchos años atrás”, aclaró para enfatizar que su intención nunca fue aprovecharse de su noviazgo para ganarse un lugar en el mundo del espectáculo. Además, señaló que siempre mantuvo un perfil bajo y que nunca le interesaron las cámaras ni la exposición pública, ya que su prioridad siempre fue su vida personal.

La participante de Gran hermano y el futbolista son padres de Emma, su hija en común

Por último, la nueva participante del reality de convivencia reveló que al principio de su relación con Ricardo Centurión todo parecía estar bien, puesto que todo transcurría de manera ideal. Sin embargo, todo cambió cuando llegó al tercer mes de su embarazo de su hija Emma. “Era una persona normal, era todo color de rosa. Al tercer mes de embarazo, mi vida empezó a ser un infierno”, confesó, dejando a todos perplejos.

Claramente, la situación expuesta por Jenifer Lauría generó gran repercusión, teniendo en cuenta las revelaciones que dio sobre su relación con Centurión. Sin embargo, hasta el momento, el futbolista y su familia decidieron mantenerse al margen y no dar declaraciones sobre el asunto.