Gran Hermano: se fracturó el grupo de Los Bro, con la sorpresiva eliminación de Martín

Escuchar

“Hoy un bro se va”, anunció Santiago del Moro al comienzo de una noche muy especial en Gran Hermano. Es que la gala del domingo estaba destinada a culminar con la expulsión de un integrante del grupo denominado Los Bro, integrado por Martín Ku, Nicolás Grosman y Bautista Mascia, un tridente muy sólido que se fragmentó a muy pocas semanas del fin del reality. Y con Juliana “Furia” Scaglione como analista invitada al piso, comenzó una gala de expulsión muy importante en Gran Hermano.

En el marco de la velada, Furia tuvo un irónico ida y vuelta con Ceferino Reato, cuando el periodista sentenció: “Espero que quien se vaya sepa perder, y no como otros jugadores que me parece que no saben perder”. Sin ánimo de dejarla pasar, ella retrucó: “Cuando un jugador es eliminado, tiene que dejar de jugar, pero él nota que yo sigo jugando. Yo me gané el amor de la gente, no hay ningún participante que haya ganado como yo, que no puedo caminar por la calle”. En otro momento de la emisión, el conductor destacó con asombro: “No puedo creer en que en una temporada que fue manejada por todas mujeres tan power, lleguen a esta instancia cinco pibes”.

Más adelante, Del Moro se puso en contacto con los jugadores de la casa y les dijo: “Generen, hagan y disfruten porque son los últimos días. ¡Qué difícil! Hoy los escuché a los tres hablando de un posible empate. Eso sería imposible, sería rarísimo. La gente está votando, así que utilicen sus minutos”.

A continuación, llegó la instancia en la que todos los nominados debían ir al confesionario, para dedicarle un mensaje a sus seguidores. El encargado de romper el hielo fue Martín, y ahí expresó: “Acá estamos, nuevamente en este minuto. En definitiva, los quiero un montón a todos. Un poquito es todo lo que hablamos en la semana con los chicos, que las cartas ya están echadas, está todo bastante claro. Instancia muy avanzadas, nadie se quiere ir, y acá estoy, tampoco me quiero ir. Espero que puedan seguir bancando, y sigan su sueño. Disfruten de cada momento, sean felices, sigan bancándome, y no hay mucho más que decir. Estar en placa con mis amigos era una posibilidad, pero no lo esperaba de esta manera, pero así se dio con el voto de Furia. Lo que sucede, conviene, mente fría y corazón caliente, a seguir peleándola”. Frente a la pregunta de Gran Hermano sobre quién quería que se fura, “el Chino” aseguró: “No hay ninguna persona que quiera que abandone, prefiero darte mi nombre”.

En su turno, Nicolás mandó un mensaje muy similar al de Martín, y comentó: “Gracias a la gente que votó, por los que siempre me bancaron. Es una instancia en la que ya terminamos, a pocas semanas de que todo termine, queda una placa así, estamos entregados los tres, está todo más que dicho. Ya me conocen, ya saben cómo soy, queda disfrutar, y ver qué decisión toman, qué criterio utilizan. Yo soy muy feliz, estoy muy contento y quiero agradecer de corazón a toda la gente que está ahí atrás. A todos los que hacen mucho esfuerzo para que esté acá hoy en día. Y a Los Bro los definiría con la palabra “felicidad, o alegría”.

El encargado de cerrar la ronda fue Bautista que sentenció: “Ya llegamos hasta acá, y quiero seguir. Estamos a dos semanas de que termine el certamen, pero si me voy será con la frente bien en alta, orgulloso del equipo que se armó. Es una lástima esta placa, pero así es el juego. Estoy entregado a lo que el público diga, y no mucho más”. Luego de ser consultado por quién quería que fuera eliminado, él expresó: “No quiero que abandone nadie, no hay manera, esa respuesta no te la puedo contestar. Tanto el Chino como Nico son súper importantes, arrancamos muy del principio juntos. Es un bajón que uno se vaya hoy. Y si me toca irme, yo voy a hacer el aguante desde afuera para los dos, y que lo gane el que la gente decida. Si lo gana el Chino o Nico, voy a estar súper contento”.

Poco después de las once y media de la noche, Del Moro se puso en contacto con los participantes, para revelar quién era el primero de los tres nominados en ser salvado. Y en un clima de mucha atención, el conductor anunció que Bautista garantizaba su permanencia en el reality. De ese modo quedó una pulseada entre Martín y Nicolás, en la que el Chino se convirtió en el último el eliminado.

LA NACION