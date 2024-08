Griselda Siciliani hizo una revelación íntima y sorprendió a más de uno: “¡Fue hace muchos años!”

Escuchar

Hay celebridades que optan por tener un perfil más bajo y no hacer comentarios sobre su vida privada. Sin embargo, algunas veces les es imposible escaparle a esas preguntas “picantes”. Esta semana, Griselda Siciliani visitó La noche perfecta, el programa que conduce Sebastián Wainraich en la pantalla de eltrece y, ni bien se sentó en el sillón, el conductor fue al hueso con su consulta: “¿Es verdad que tuviste sexo en un camarín?”. La actriz sorprendió a todos con su respuesta.

La exprotagonista de Los Únicos atraviesa un gran presente. A mediados de mayo confirmó su romance con Luciano Castro y si bien a muchos les sorprendió la noticia, lo cierto es que más que un nuevo amor fue un “reencuentro”, puesto que ellos tuvieron una breve historia de amor allá por 2007, que recién se conoció muchos años después. Asimismo, Felicidades la obra que protagoniza junto a Adrián Suar, Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem es uno de los grandes éxitos de la avenida Corrientes.

Esta semana Griselda Siciliani visitó el programa Una noche perfecta e hizo una íntima revelación (Foto: Instagram @griseldasiciliani)

Días atrás, tras salir del teatro, la actriz se dirigió al programa de Wainraich, donde también están su hermana, Letizia Siciliani, su compañero en la obra, Peto Menahem, y el locutor Claudio ‘Bebe’ Sanzo. El conductor fue contundente y le hizo a su invitada una pregunta fuerte. Quiso saber si era verdad que mantuvo relaciones sexuales en un camarín. Durante unos instantes la actriz quedó en silencio y luego comentó: “¡Qué difícil la pregunta! El número es engañoso... el número de camarines”.

Sin embargo, luego se sinceró y lanzó: “Si claro, sí. Una vez”. A partir de esto, Wainraich quiso saber si sucedió en un camarín de TV, de teatro o de cine. “De tele”, indicó Siciliani. “Pará que hago memoria... hizo un montón de programas esta piba”, comentó el presentador.

La actriz contó que mantuvo relaciones íntimas en un camarín mientras hacía un programa de televisión (Foto: Captura de TV / eltrece)

No obstante, la expresión de la invitada dio cuenta de que no iba a dar más detalles al respecto y solo se limitó a decir que “fue hace muchos años”. Lo cierto es que, a lo largo de las décadas, no faltaron los rumores sobre lo que sucedía entre algunos actores en los pasillos de los estudios de grabación. Incluso, hubo muchos amores de ficción que traspasaron la pantalla y sucedieron en la vida real.

“¿Fue espontáneo Gri? ¿Lo tenían pensado? Todo lo que quieras contar”, insistió el conductor. “No, era alguien con quien salía en ese momento”, sentenció la exprotagonista de Educando a Nina (Telefe) a modo de finalizar con el tópico.

La polémica advertencia de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani

Griselda Siciliani y Luciano Castro dejaron en claro que su romance va muy en serio. Ya compartieron fotos juntos y hasta hubo románticos comentarios en televisión. “No es una chica más. A mí me gusta la Tana, me gusta mucho”, sostuvo él tiempo atrás en Noche al Dente (América). Sin embargo, algunos tuvieron sus opiniones respecto a esta unión y una de ellas fue justamente Sabrina Rojas, expareja del actor y madre de sus dos hijos menores, Esperanza y Fausto. La modelo fue tajate y ya le hizo una advertencia a la actual novia de su ex.

Griselda Siciliani y Luciano Castro disfrutan a pleno de su romance

Durante su programa Pasó en América (América), Rojas dijo: “No le saquen el puesto a Castro de picaflor. Yo creo que, de todas las que pasamos, ninguna salió invicta”. En este sentido, redobló la apuesta y lanzó: “Gri, crucemos los dedos para que seas vos esta vez y que no te suceda”. Cabe mencionar, además, que hace unos días, Flor Vigna confirmó que Luciano le fue infiel con Siciliani.

