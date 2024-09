Griselda Siciliani reflexionó sobre su personaje en Envidiosa y fue contundente

Escuchar

Pese a que se estrenó hace pocos días, la serie Envidiosa, disponible en Netflix, ya está dando que hablar, teniendo en cuenta que muchas personas se sienten identificadas por la protagonista, quien es una mujer adulta que siente mucha presión social por varias cuestiones, como tener una familia. Al respecto de esto se refirió Griselda Siciliani, quien encarna el papel de Victoria en la ficción.

Todo se dio cuando la protagonista se presentó durante la jornada del pasado lunes en Urbana Play (104.3 FM) en donde dio detalles sobre su personaje y dejó en claro el motivo detrás de la personalidad del mismo que llama la atención de los espectadores: “Hay una presión sobre las mujeres de a cierta edad ser madres, que los hombres no la tienen, no tienen ese límite de la edad, y lo que plantea la serie desde un primer momento es: ‘No llego’. Estuve diez años con este tipo, ahora no estoy más y me cagó el tiempo, me garcó de arriba de un puente, porque no llego”, lanzó, con el humor que la caracteriza.

Envidiosa está disponible en Netflix (Captura: Netflix) Alina Schrwarcz / Netflix

Por lo que se puede ver con el correr de los capítulos que ya están subidos a la plataforma de streaming, uno de los principales conflictos de la protagonista en la historia es su firme creencia de que jamás conseguirá lo que más desea: la representación ideal de una familia perfecta. En ese sentido, la actriz reflexionó aún más sobre el pensar de su personaje: “Si yo conozco a alguien, ahora, lo enamoro y lo convenzo de tener un hijo mañana, ya no llego”.

En ese mismo sentido, el conductor del ciclo sacó a relucir una parte clave de la serie, en donde la psicóloga a la que acude la protagonista le recuerda que ella fue quien dejó a su ex, el hombre con quien estuvo 10 años, pero que una vez que se separó de ella se casó con otra. Ante eso, Griselda aseguró que “ella lo deja porque él no apura para casarse, porque a ella no le importa el tipo, ella quiere la foto”. También, dio a conocer que su personaje “tiene ese deseo y esa foto armada desde que es chiquita, en la serie está exacerbado, porque es una comedia, pero ella quería una familia perfecta, y se va dando cuenta después, con la terapia, qué es deseo y qué es mandato”.

De qué trata Envidiosa, la nueva serie de Griselda Siciliani que es furor en Netflix

La sinopsis oficial de la serie da a conocer que Vicky parecía tener todo bajo control. Después de diez años de relación con Daniel, interpretado por Martín Garabal, su vida emocional y sentimental parecía estable y segura. Sin embargo, todo cambia de un momento a otro cuando él decide dejarla para luego casarse con mujer más joven. De ahí en adelante, la protagonista entra en una crisis profunda, especialmente al ver cómo sus amigas comienzan a casarse. Todo esto la hace vivir una montaña rusa de emociones que incluyen tristeza, envidia y frustración, mientras intenta convencerse de estar feliz por ellas, pero no logra evitar sentirse desplazada.

En medio de este caos, aparece un nuevo conflicto amoroso en su vida. Su jefe, un hombre encantador y exitoso interpretado por Benjamín Vicuña, empieza a despertar en ella sentimientos más allá del ámbito laboral. Este personaje representa para Vicky una oportunidad de estabilidad y reconocimiento, pero la relación trae consigo dilemas éticos y morales que no puede pasar por alto. Paralelamente, entra en escena Matías, interpretado por Esteban Lamothe, un joven humilde que trabaja en una rotisería. Él, con su autenticidad, le ofrece una opción más simple y genuina, aunque alejada de la imagen del futuro que ella había imaginado.

